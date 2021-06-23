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РФ вимагає від США відмови від "Sea Breeze" під приводом "мілітаристських настроїв у Києві"

Середа, 23 червня 2021, 10:15
РФ вимагає від США відмови від Sea Breeze під приводом мілітаристських настроїв у Києві

Москва закликає Вашингтон відмовитися від проведення багатонаціональних морських військових навчань "Sea Breeze 2021" у Чорному морі.

Джерело: посольство Росії в США в Twitter

Дослвно: "Масштабність і явно агресивний характер навчань "Sea Breeze" ніяк не відповідають реальним завданням безпеки у Чорноморському регіоні. Підвищують ризики ненавмисних інцидентів. Заохочують мілітаристські настрої в Києві.

Наполегливо закликаємо США та їхніх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій на Чорному морі".

Деталі: За словами російських дипломатів, "прикладом багатосторонніх зусиль із підтримання миру і стабільності в регіоні є формат "Blackseafor", націлений на зміцнення заходів довіри на морі".

"Усі проблеми в цьому регіоні можуть вирішити причорноморські держави без "нав'язування" допомоги ззовні", – стверджують вони.

Нагадаємо: У Чорноморську військово-морську групу оперативної взаємодії "Блексіфор" входять Туреччина, Україна, Болгарія, Румунія, Росія і Грузія.

Росія з 2014 року окупує український Крим і частину східних територій України, підживлюючи збройні дії в Донецькій і Луганській областях. Кримські порти на Чорному морі непідконтрольні Україні. Навесні 2021 року РФ провела масштабні військові навчання поблизу кордонів України.

В українсько-американських навчаннях "Sea Breeze-2021" візьме участь рекордна кількість країн, свою участь офіційно підтвердив Шостий флот ВМС США. У навчаннях візьмуть участь 32 країни, 5 000 військових, 32 кораблі, 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу.

Багатонаціональні військові навчання "Sea Breeze" проводяться на території України з 1997 року.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорне мореРосіяСША
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