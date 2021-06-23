Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ требует от США отказа от "Sea Breeze" под предлогом "милитаристских настроений в Киеве"

Среда, 23 июня 2021, 10:15
РФ требует от США отказа от Sea Breeze под предлогом милитаристских настроений в Киеве

Москва призывает Вашингтон отказаться от проведения многонациональных морских военных учений "Sea Breeze 2021" в Черном море.

Источник: посольство России в США в Twitter

Дослвно: "Масштабность и явно агрессивный характер учений "Sea Breeze" никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве.

Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море".

Детали: По словам российских дипломатов, "примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе является формат "Blackseafor", нацеленный на укрепление мер доверия на море". 

"Все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне", – утверждают они.
Напомним: В Черноморскую военно-морскую группу оперативного взаимодействия "Блэксифор" входят Турция, Украина, Болгария, Румыния, Россия и Грузия.

Россия с 2014 года оккупирует украинский Крым и часть восточных территорий Украины, подпитывая вооруженные действия в Донецкой и Луганской областях. Крымские порты на Черном море неподконтрольны Украине. Весной 2021 года РФ провела масштабные военные учения вблизи границ Украины.

В украинско-американских учениях "Sea Breeze-2021" примет участие рекордное количество стран, свое участие официально подтвердил Шестой флот ВМС США. В учениях примут участие 32 страны, 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

Многонациональные военные учения "Sea Breeze" проводятся на территории Украины с 1997 года.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черное мореРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Черное море
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Враг осуществил ротацию ракетоносителей в Черном море – ОК "Юг"
Враг усилился в Черном море надводным ракетоносителем – ОК "Юг"
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: