РФ требует от США отказа от "Sea Breeze" под предлогом "милитаристских настроений в Киеве"

Москва призывает Вашингтон отказаться от проведения многонациональных морских военных учений "Sea Breeze 2021" в Черном море.

Источник: посольство России в США в Twitter

Дослвно: "Масштабность и явно агрессивный характер учений "Sea Breeze" никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве.

Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море".

Детали: По словам российских дипломатов, "примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе является формат "Blackseafor", нацеленный на укрепление мер доверия на море".

"Все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне", – утверждают они.

Напомним: В Черноморскую военно-морскую группу оперативного взаимодействия "Блэксифор" входят Турция, Украина, Болгария, Румыния, Россия и Грузия.

Россия с 2014 года оккупирует украинский Крым и часть восточных территорий Украины, подпитывая вооруженные действия в Донецкой и Луганской областях. Крымские порты на Черном море неподконтрольны Украине. Весной 2021 года РФ провела масштабные военные учения вблизи границ Украины.

В украинско-американских учениях "Sea Breeze-2021" примет участие рекордное количество стран, свое участие официально подтвердил Шестой флот ВМС США. В учениях примут участие 32 страны, 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

Многонациональные военные учения "Sea Breeze" проводятся на территории Украины с 1997 года.