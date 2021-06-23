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Україна, Грузія і Молдова: "Асоційоване тріо" здійснить перший спільний візит до Брюсселя

Середа, 23 червня 2021, 10:11

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 24 червня разом з колегами з Грузії та Молдови Давідом Залкаліані і Ауреліу Чокоєм вперше відвідають інституції ЄС в Брюсселі зі спільним візитом у форматі Асоційованого тріо.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

Ключовими темами переговорів стануть європейська інтеграція трьох країн, можливості подальшої лібералізації торговельних відносин, нові перспективні напрями секторальної співпраці з ЄС, зокрема в контексті реалізації Європейського зеленого курсу та цифрового переходу.

Сторони також скоординують позиції щодо безпекових загроз у регіоні та обміняються думками щодо підготовки до саміту "Східного партнерства" у грудні 2021 року.

"Глави української, грузинської та молдовської дипломатії представлять Європейському Союзу спільне стратегічне бачення подальшого розвитку тристороннього формату Асоційованого тріо", - зазначили в МЗС.

Раніше Україна, Грузія та Молдова підписали спільне звернення до президентки Єврокомісії з проханням розробити механізм передачі вакцини ЄС для країн "Східного партнерства" за тим же принципом, що нещодавно застосовувався до країн Західних Балкан.

Як відомо, в середині травня Україна, Грузія та Молдова створили формат "Асоційованого тріо" з метою посилення співпраці між трьома державами на шляху до членства у ЄС.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОГрузіяМолдова
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