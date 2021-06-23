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Украина, Грузия и Молдова: "Ассоциированное трио" совершит первый совместный визит в Брюссель

Среда, 23 июня 2021, 10:11

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июня вместе с коллегами из Грузии и Молдовы Давидом Залкалиани и Аурелиу Чокоем впервые посетят институты ЕС в Брюсселе с общим визитом в формате Ассоциированного трио.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Пресс-служба МИД.

Ключевыми темами переговоров станут европейская интеграция трех стран, возможности дальнейшей либерализации торговых отношений, новые перспективные направления секторального сотрудничества с ЕС, в частности в контексте реализации Европейского зеленого курса и цифрового перехода.

Стороны также скоординируют позиции по угрозам для безопасности в регионе и обменяются мнениями по подготовке к саммиту "Восточного партнерства" в декабре 2021 года.

"Главы украинского, грузинского и молдавского дипломатии представят Европейскому Союзу совместное стратегическое видение дальнейшего развития трехстороннего формата Ассоциированного трио", - отметили в МИД.

Ранее Украина, Грузия и Молдова подписали совместное обращение к президенту Еврокомиссии с просьбой разработать механизм передачи вакцины ЕС для стран "Восточного партнерства" по тому же принципу, что недавно применялся к странам Западных Балкан.

Как известно, в середине мая Украина, Грузия и Молдова создали формат "Ассоциированного трио" с целью усиления сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС.

Темы: НАТОГрузияМолдова


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