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Спіймали прикордонника, який хотів переправити українця в Росію за 10 тисяч євро

Середа, 23 червня 2021, 10:38
Спіймали прикордонника, який хотів переправити українця в Росію за 10 тисяч євро

Прикордонник та його спільник підозрюються у тому, що вимагали в українця 10 тисяч євро за незаконний перетин кордону України з Росією.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: Повідомляється, що 10 тисяч євро, які вимагав співробітник прикордонного загону для незаконного перетину держкордону України з РФ, мали передати через посередника.   

Правоохоронці затримали підозрюваних під час передачі коштів. Їм повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Наразі підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

 

Українська правда

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Теми: кордонРосіяУкраїнаПрикордонна служба
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