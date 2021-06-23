Спіймали прикордонника, який хотів переправити українця в Росію за 10 тисяч євро

Прикордонник та його спільник підозрюються у тому, що вимагали в українця 10 тисяч євро за незаконний перетин кордону України з Росією.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: Повідомляється, що 10 тисяч євро, які вимагав співробітник прикордонного загону для незаконного перетину держкордону України з РФ, мали передати через посередника.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час передачі коштів. Їм повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Наразі підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.