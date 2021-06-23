Поймали пограничника, который хотел переправить украинца в Россию за 10 тысяч евро
Среда, 23 июня 2021, 10:38
Пограничник и его сообщник подозреваются в том, что требовали в украинца 10 000 евро за незаконное пересечение границы Украины с Россией.
Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора
Детали: Сообщается, что 10 тысяч евро, которые требовал сотрудник пограничного отряда для незаконного пересечения госграницы Украины с РФ, должны были передать через посредника.
Правоохранители задержали подозреваемых во время передачи средств. Им сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК).
Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Украинская правда