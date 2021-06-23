Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поймали пограничника, который хотел переправить украинца в Россию за 10 тысяч евро

Среда, 23 июня 2021, 10:38
Поймали пограничника, который хотел переправить украинца в Россию за 10 тысяч евро

Пограничник и его сообщник подозреваются в том, что требовали в украинца 10 000 евро за незаконное пересечение границы Украины с Россией.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: Сообщается, что 10 тысяч евро, которые требовал сотрудник пограничного отряда для незаконного пересечения госграницы Украины с РФ, должны были передать через посредника.

Правоохранители задержали подозреваемых во время передачи средств. Им сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК).

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: границаРосcияУкраинаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
граница
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Легион "Свобода России" анонсировал еще один рейд на территорию РФ
На украинско-польской границе выросли очереди
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: