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Поймали пограничника, который хотел переправить украинца в Россию за 10 тысяч евро

Среда, 23 июня 2021, 10:38

Пограничник и его сообщник подозреваются в том, что требовали в украинца 10 000 евро за незаконное пересечение границы Украины с Россией.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: Сообщается, что 10 тысяч евро, которые требовал сотрудник пограничного отряда для незаконного пересечения госграницы Украины с РФ, должны были передать через посредника.

Правоохранители задержали подозреваемых во время передачи средств. Им сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК).

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

Украинская правда
Темы: границаРосcияУкраинаПограничная служба


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