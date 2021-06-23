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Недовіра до поліції та СБУ зростає, у НАБУ – найкраща динаміка за рік

Середа, 23 червня 2021, 11:01

Баланс довіри до всіх правоохоронних органів лишається негативним, у низки структур цей показник за останній рік погіршився. 

Джерело: опитування Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та соціологічної служби Центру Разумкова, проведені у липні 2020 року і в травні 2021 року

Деталі: За даними соціологів, за неповний рік зросла недовіра до Національної поліції та Служби безпеки України (для обох із -25% до -31%). 

 

Дещо покращився цей показник для Міністерства внутрішніх справ (із -46% до -43%), Державного бюро розслідувань (з -47% до -43%), прокуратури (-58% до -52%), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (-60% до -52%). 

Найкраща позитивна динаміка зміни довіри/недовіри за останні 10 місяців спостерігається стосовно Національного антикорупційного бюро України: баланс поліпшився з -59% до -49%. 

 
 

Довідка: Центр Разумкова і "Демініціативи" провели загальнонаціональне дослідження 14-19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Опитано 2020  респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Для порівняння використовуються дані дослідження, проведеного 3-9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Фінансування опитувань здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Українська правда
Теми: соціологіяопитуванняполіціяСБУНАБУ


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