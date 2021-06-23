Недоверие к полиции и СБУ растет, у НАБУ – лучшая динамика за год

Баланс доверия ко всем правоохранительным органам остается отрицательным, у ряда структур этот показатель за последний год ухудшился.

Источник: опрос Фонда "Демократические инициативы имени Илько Кучерива" и социологической службы Центра Разумкова, проведенные в июле 2020 года и в мае 2021 года

Детали: По данным социологов, за неполный год выросло недоверие к Национальной полиции и Службе безопасности Украины (для обоих с -25% до -31%).

Несколько улучшился этот показатель для Министерства внутренних дел (с -46% до -43%), Государственного бюро расследований (с -47% до -43%), прокуратуры (-58% к -52%), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (-60 % до -52%).

Наилучшая положительная динамика изменения доверия/недоверия за последние 10 месяцев наблюдается относительно Национального антикоррупционного бюро Украины: баланс улучшился с -59% до -49%.

Справка: Центр Разумкова и "Демократические инициативы" провели общенациональное исследование 14-19 мая 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения используются данные исследования, проведенного 3-9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Финансирование опросов осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.