Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Недоверие к полиции и СБУ растет, у НАБУ – лучшая динамика за год

Среда, 23 июня 2021, 11:01
Недоверие к полиции и СБУ растет, у НАБУ – лучшая динамика за год

Баланс доверия ко всем правоохранительным органам остается отрицательным, у ряда структур этот показатель за последний год ухудшился.

Источник: опрос Фонда "Демократические инициативы имени Илько Кучерива" и социологической службы Центра Разумкова, проведенные в июле 2020 года и в мае 2021 года

Детали: По данным социологов, за неполный год выросло недоверие к Национальной полиции и Службе безопасности Украины (для обоих с -25% до -31%).

 

Несколько улучшился этот показатель для Министерства внутренних дел (с -46% до -43%), Государственного бюро расследований (с -47% до -43%), прокуратуры (-58% к -52%), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (-60 % до -52%).

Наилучшая положительная динамика изменения доверия/недоверия за последние 10 месяцев наблюдается относительно Национального антикоррупционного бюро Украины: баланс улучшился с -59% до -49%.

 
 

Справка: Центр Разумкова и "Демократические инициативы" провели общенациональное исследование 14-19 мая 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения используются данные исследования, проведенного 3-9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Финансирование опросов осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологияопросполицияСБУНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
социология
Большинство украинцев имеют родственников или друзей, которые были ранены или погибли в войне с РФ
Почти 80% украинцев хотят закрытых границ и визы с Россией – опрос
Ссоры во время войны: как подготовиться к новому "сезону"
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: