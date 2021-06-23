Українські спецпризначенці з колегами з країн НАТО потренувалися на есмінці королеви Британії

Сили спецоперацій України, Британії та США провели спільне тренування на британському есмінці її величності королеви Британії "Defender" королівського Військово-морського флоту Великої Британії.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: З української сторони участь у навчаннях прийняв 73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого.

Зведена група спецпризначенців трьох країн відпрацювали абордажні дії на британському есмінці "Defender".

Повідомляється, що абордажні дії полягають в неочікуваному для противника захопленні судна.

Також абордажні дії використовуються для звільнення кораблів від піратів.

В українському міністерстві впевнені, що сили спеціальних операцій ЗСУ здатні виконувати завдання на рівні з колегами з НАТО.

У Міноборони додали, що оператори 73МЦСпП гідно увійшли до міжнародної сім'ї SOF та показали, що в будь-який момент готові до проведення спільних операцій.