Українські спецпризначенці з колегами з країн НАТО потренувалися на есмінці королеви Британії
Сили спецоперацій України, Британії та США провели спільне тренування на британському есмінці її величності королеви Британії "Defender" королівського Військово-морського флоту Великої Британії.
Джерело: пресслужба Міноборони
Деталі: З української сторони участь у навчаннях прийняв 73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого.
Зведена група спецпризначенців трьох країн відпрацювали абордажні дії на британському есмінці "Defender".
Повідомляється, що абордажні дії полягають в неочікуваному для противника захопленні судна.
Також абордажні дії використовуються для звільнення кораблів від піратів.
В українському міністерстві впевнені, що сили спеціальних операцій ЗСУ здатні виконувати завдання на рівні з колегами з НАТО.
У Міноборони додали, що оператори 73МЦСпП гідно увійшли до міжнародної сім'ї SOF та показали, що в будь-який момент готові до проведення спільних операцій.