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Українські спецпризначенці з колегами з країн НАТО потренувалися на есмінці королеви Британії

Середа, 23 червня 2021, 11:11

Сили спецоперацій України, Британії та США провели спільне тренування на британському есмінці її величності королеви Британії "Defender" королівського Військово-морського флоту Великої Британії.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: З української сторони участь у навчаннях прийняв 73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого.

Зведена група спецпризначенців трьох країн відпрацювали абордажні дії на британському есмінці "Defender".

Повідомляється, що абордажні дії полягають в неочікуваному для противника захопленні судна.

 

Також абордажні дії використовуються для звільнення кораблів від піратів.

 

В українському міністерстві впевнені, що сили спеціальних операцій ЗСУ здатні виконувати завдання на рівні з колегами з НАТО.

 

У Міноборони додали, що оператори 73МЦСпП гідно увійшли до міжнародної сім'ї SOF та показали, що в будь-який момент готові до проведення спільних операцій.

 
 
 

Українська правда
Теми: НАТОУкраїнаСШАВелика Британія


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