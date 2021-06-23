Украинские спецназовцы с коллегами из стран НАТО потренировались на эсминце королевы Британии
Силы спецопераций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце ее величества королевы Британии "Defender" королевского Военно-морского флота Великобритании.
Источник: пресс-служба Минобороны
Детали: С украинской стороны участие в учениях принял 73 морской центр СпН им. кошевого атамана Антина Головатого.
Сводная группа спецназовцев трех стран отработали абордажные действия на британском эсминце "Defender".
Сообщается, что абордажные действия заключаются в неожиданном для противника захвате судна.
Также абордажные действия используются для освобождения кораблей от пиратов.
В украинском министерстве уверены, что силы специальных операций ВСУ способны выполнять задачи наравне с коллегами из НАТО.
В Минобороны добавили, что операторы 73МЦСпН достойно вошли в международную семью SOF и показали, что в любой момент готовы к проведению совместных операций.