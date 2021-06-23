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Украинские спецназовцы с коллегами из стран НАТО потренировались на эсминце королевы Британии

Среда, 23 июня 2021, 11:11

Силы спецопераций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце ее величества королевы Британии "Defender" королевского Военно-морского флота Великобритании.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: С украинской стороны участие в учениях принял 73 морской центр СпН им. кошевого атамана Антина Головатого.

Сводная группа спецназовцев трех стран отработали абордажные действия на британском эсминце "Defender".

Сообщается, что абордажные действия заключаются в неожиданном для противника захвате судна.

 

Также абордажные действия используются для освобождения кораблей от пиратов.

 

В украинском министерстве уверены, что силы специальных операций ВСУ способны выполнять задачи наравне с коллегами из НАТО.

 

В Минобороны добавили, что операторы 73МЦСпН достойно вошли в международную семью SOF и показали, что в любой момент готовы к проведению совместных операций.

 
 
 

Украинская правда
Темы: НАТОУкраинаСШАВеликобритания


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