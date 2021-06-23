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Українців продовжить підсмажувати спека, похолодання на вихідних очікує не всіх

Середа, 23 червня 2021, 11:29

Найближчої доби в Україні продовжить панувати тотальна спека.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Деталі: 24 червня максимальна температура повітря в більшості областей України становитиме +29, +33 градуси, місцями +33, +35 градусів.

Окремі короткочасні дощі ймовірні 24-го червня у західних областях, південній частині, а також торкнуться Житомирщини та Вінниччини.

Проте все ж домінуючою в Україні буде суха повітряна маса.

У Києві в четвер передбачається +32, +34 градуси. Переважно сухо та сонячно, хіба що ввечері набіжать якісь хмарки і десь трохи капне. Але нічого серйозного, зазначає Діденко.

За словами синоптикині, у суботу-неділю до України наблизиться атмосферний фронт із Західної Європи, який принесе більше дощів і невелике послаблення спеки повсюди, окрім Сходу України, Дніпропетровщини та Запоріжжя.

Українська правда
Теми: погода


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