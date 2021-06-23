Украинцев продолжит донимать жара, похолодание на выходных ожидает не всех

В ближайшие сутки в Украине продолжит господствовать тотальная жара.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: 24 июня максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +29, +33 градуса, местами +33, +35 градусов.

Отдельные кратковременные дожди вероятные 24-го июня в западных областях, южной части, а также затронут Житомирщину и Винницкую область.

Однако все же доминирующей в Украине будет сухая воздушная масса.

В Киеве в четверг предполагается +32, +34 градуса. Сухо и солнечно, разве что вечером набегут какие облака и где-то немного капнет. Ничего серьезного, отмечает Диденко.

По словам синоптика, в субботу-воскресенье к Украине приблизится атмосферный фронт из Западной Европы, который принесет больше дождей и небольшое ослабление жары повсюду, кроме востока Украины, Днепропетровской области и Запорожья.