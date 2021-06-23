В Києві за добу - 241 новий хворий на коронавірус, 5 смертей

У Києві минулої доби виявили 241 хворого на коронавірус, померли 5 пацієнтів.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Захворіли зокрема 133 жінки віком від 21 до 83 років, 6 дівчаток від одного до 17 років, 98 чоловіків віком від 21 до 86 років та чотири хлопчики від 8 до 11 років.

До лікарень столиці госпіталізували 37 хворих на коронавірус. А також 23 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 50, у Дніпровському - 47 та в Оболонському районі – 27 випадків.

Одужали минулої доби 229 людей.

Всього за період пандемії підтверджених випадків захворювання в місті – 212 611, 5185 людей померли, подолали коронавірус 202 942 мешканця столиці.