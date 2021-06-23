Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве за сутки - 241 новый больной коронавирусом, 5 смертей

Среда, 23 июня 2021, 12:04
В Киеве за сутки - 241 новый больной коронавирусом, 5 смертей

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 241 больного коронавирусом, умерли 5 пациентов.

Источник: глава столицы Виталий Кличко в Facebook

Детали: Заболели в частности 133 женщины в возрасте от 21 до 83 лет, 6 девочек от одного до 17 лет, 98 мужчин в возрасте от 21 до 86 лет и четыре мальчика от 8 до 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 37 больных коронавирусом а также 23 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 50, в Днепровском - 47 и в Оболонском районе - 27 случаев.

Выздоровели за прошедшие сутки 229 человек.

 

Всего за период пандемии подтвержденных случаев заболевания в городе - 212 611, 5185 человек умерли, преодолели коронавирус 202 942 жителя столицы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: