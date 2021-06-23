В Киеве за сутки - 241 новый больной коронавирусом, 5 смертей

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 241 больного коронавирусом, умерли 5 пациентов.

Источник: глава столицы Виталий Кличко в Facebook

Детали: Заболели в частности 133 женщины в возрасте от 21 до 83 лет, 6 девочек от одного до 17 лет, 98 мужчин в возрасте от 21 до 86 лет и четыре мальчика от 8 до 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 37 больных коронавирусом а также 23 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 50, в Днепровском - 47 и в Оболонском районе - 27 случаев.

Выздоровели за прошедшие сутки 229 человек.

Всего за период пандемии подтвержденных случаев заболевания в городе - 212 611, 5185 человек умерли, преодолели коронавирус 202 942 жителя столицы.