Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Винищувачі США здійснили бойовий виліт з іноземного авіаносця вперше з Другої світової

Середа, 23 червня 2021, 12:16

Американські винищувачі вперше здійснили бойовий виліт з новітнього авіаносця Великобританії HMS Queen Elizabeth і це перша подібна операція з часів Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Міноборони Британії.

Британська ударна група на чолі з авіаносцем Queen Elizabeth приєдналася до боротьби проти "Ісламської держави".

На борту корабля крім британських літаків також знаходяться 18 новітніх винищувачів ВПС США F-35В. Бойовий виліт був спрямований на підтримку операції Великобританії Shader і США - Inherent Resolve.

"Це також примітно тим, що це перша бойова задача, виконана американськими літаками з іноземного авіаносця після HMS Victorious в південній частині Тихого океану в 1943 році", - сказав командувач авіакрил Джеймс Блекмор.

Ударна група CSG21 є найбільшою концентрацією морської і повітряної міці в історії Британії. Це її перший оперативне розгортання, яке здійснюється спільно Королівським флотом і Королівськими військово-повітряними силами.

Похід триватиме шість місяців, авіаносна група відвідає понад 40 країн, в тому числі Індію, Японію, Південну Корею і Сінгапур. Крім того, вона надасть підтримку операції НАТО Sea Guardian та операціями з морської безпеки в Чорному морі.

Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Євро-2020: Україна виходить в 1/8 фіналу, допомогла Швеція

Подорожувальники з країн, де вирує “Дельта”, будуть здавати тести на кордоні – МОЗ

Зеленський визначився із речником – джерела

На британському есмінці, який "атакували" росіяни, опинився кореспондент BBC

Один з найнебезпечніших штамів COVID уже в Україні: двоє повернулися з РФ і захворіли

Українцям радять не їхати в РФ і ще 3 країни, де вирує "індійський" штам

Усі новини...
США
Українські спецпризначенці з колегами з країн НАТО потренувалися на есмінці королеви Британії
РФ вимагає від США відмови від "Sea Breeze" під приводом "мілітаристських настроїв у Києві"
У США популярні вживані авто почали коштувати більше за нові
Останні новини
22:36
В РНБО назвали країни, з яких до України може потрапити штам "Дельта"
22:16
Велика Британія виявила найбільше випадків COVID-19 з лютого
21:57
Новини економіки: звільнення Сологуба з НБУ, запровадження електронного квитка
21:43
"Футбольна фортуна повернула нам борг" – Зеленський привітав збірну
21:27
Новини 23 червня: британський есмінець, РФ та "Sea Breeze"
21:22
ПАРЄ ухвалила рішення, яким визнала переслідування кримських татар Росією
21:04
США хочуть переконатись, що РФ не використовуватиме "Північний потік-2" проти України
20:59
Євро-2020: Україна виходить в 1/8 фіналу, допомогла Швеція
20:39
"Укренерго" виграло у Верховному суді справу за позовом "Київтеплоенерго"
20:27
Польща вводить 10-денний карантин, зокрема для прибулих з України
Усі новини...