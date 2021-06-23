Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Винищувачі США здійснили бойовий виліт з іноземного авіаносця вперше з Другої світової

Середа, 23 червня 2021, 12:16
Винищувачі США здійснили бойовий виліт з іноземного авіаносця вперше з Другої світової

Американські винищувачі вперше здійснили бойовий виліт з новітнього авіаносця Великобританії HMS Queen Elizabeth і це перша подібна операція з часів Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Міноборони Британії.

Британська ударна група на чолі з авіаносцем Queen Elizabeth приєдналася до боротьби проти "Ісламської держави".

На борту корабля крім британських літаків також знаходяться 18 новітніх винищувачів ВПС США F-35В. Бойовий виліт був спрямований на підтримку операції Великобританії Shader і США - Inherent Resolve.

"Це також примітно тим, що це перша бойова задача, виконана американськими літаками з іноземного авіаносця після HMS Victorious в південній частині Тихого океану в 1943 році", - сказав командувач авіакрил Джеймс Блекмор.

Ударна група CSG21 є найбільшою концентрацією морської і повітряної міці в історії Британії. Це її перший оперативне розгортання, яке здійснюється спільно Королівським флотом і Королівськими військово-повітряними силами.

Похід триватиме шість місяців, авіаносна група відвідає понад 40 країн, в тому числі Індію, Японію, Південну Корею і Сінгапур. Крім того, вона надасть підтримку операції НАТО Sea Guardian та операціями з морської безпеки в Чорному морі.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: