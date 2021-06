Винищувачі США здійснили бойовий виліт з іноземного авіаносця вперше з Другої світової

Американські винищувачі вперше здійснили бойовий виліт з новітнього авіаносця Великобританії HMS Queen Elizabeth і це перша подібна операція з часів Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Міноборони Британії.

Британська ударна група на чолі з авіаносцем Queen Elizabeth приєдналася до боротьби проти "Ісламської держави".

На борту корабля крім британських літаків також знаходяться 18 новітніх винищувачів ВПС США F-35В. Бойовий виліт був спрямований на підтримку операції Великобританії Shader і США - Inherent Resolve.

"Це також примітно тим, що це перша бойова задача, виконана американськими літаками з іноземного авіаносця після HMS Victorious в південній частині Тихого океану в 1943 році", - сказав командувач авіакрил Джеймс Блекмор.

Some good coverage of Strike Group operations against Daesh in the media today.



This is what we offer. Fifth generation combat power ready to go – hour after hour, day or night. #DefeatDeash #CarrierStrike #CSG21 pic.twitter.com/mF4O6zvSRe