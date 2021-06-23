Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Истребители США совершили боевой вылет с иностранного авианосца впервые со Второй мировой

Среда, 23 июня 2021, 12:16

Американские истребители впервые осуществили боевой вылет с новейшего авианосца Великобритании HMS Queen Elizabeth, и это первая подобная операция со времен Второй мировой войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Великобритании.

Британская ударная группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth присоединилась к борьбе против "Исламского государства".

На борту корабля кроме британских самолетов также находятся 18 новейших истребителей ВВС США F-35В. Боевой вылет был направлен на поддержку операции Великобритании Shader и США - Inherent Resolve.

"Это также примечательно тем, что это первая боевая задача, выполненная американскими самолетами иностранного авианосца после HMS Victorious в южной части Тихого океана в 1943 году", - сказал командующий авиакрыльев Джеймс Блэкмор.

Ударная группа CSG21 является крупнейшей концентрацией морских и воздушных сил в истории Британии. Это ее первое оперативное развертывание, которое осуществляется совместно Королевским флотом и Королевскими военно-воздушными силами.

Поход продлится шесть месяцев, авианосная группа посетит более 40 стран, в том числе Индию, Японию, Южную Корею и Сингапур. Кроме того, она окажет поддержку операции НАТО Sea Guardian и операциям по морской безопасности в Черном море.

Темы: США


powered by lun.ua
Главное сегодня

Киркорова внесли в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности

В СНБО назвали страны, из которых в Украину может попасть штамм "Дельта"

Евро-2020: Украина выходит в 1/8 финала, помогла Швеция

Путешественники из стран, где бушует "Дельта", будут сдавать тест на границе – Минздрав

Зеленский определился с пресс-секретарем – источники

На бритнаском эсминце, который "атаковали" россияне, оказался корреспондент BBC

Все новости...
США
Украинские спецназовцы с коллегами из стран НАТО потренировались на эсминце королевы Британии
РФ требует от США отказа от "Sea Breeze" под предлогом "милитаристских настроений в Киеве"
В США популярные подержанные авто стали стоить больше новых
Последние новости
00:28
Евро-2020: Украина сыграет со Швецией. Все участники 1/8 финала
00:02
Группа смерти Евро-2020: Германия спаслась в игре с венграми, три пенальти на Францию и Португалию
23:50
Киркорова внесли в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности
23:26
Количество больных штаммом "Дельта" немцев за неделю удвоилось
22:36
В СНБО назвали страны, из которых в Украину может попасть штамм "Дельта"
22:16
Великобритания обнаружила больше всего случаев COVID-19 с февраля
21:57
Новости экономики: увольнение Сологуба из НБУ, внедрение электронного билета
21:43
"Футбольная фортуна вернула нам долг" – Зеленский поздравил сборную
21:27
Новости 23 июня: британский эсминец, РФ и "Sea Breeze"
21:22
ПАСЕ приняла решение, которым признала преследование крымских татар Россией
Все новости...