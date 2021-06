Истребители США совершили боевой вылет с иностранного авианосца впервые со Второй мировой

Американские истребители впервые осуществили боевой вылет с новейшего авианосца Великобритании HMS Queen Elizabeth, и это первая подобная операция со времен Второй мировой войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Великобритании.

Британская ударная группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth присоединилась к борьбе против "Исламского государства".

На борту корабля кроме британских самолетов также находятся 18 новейших истребителей ВВС США F-35В. Боевой вылет был направлен на поддержку операции Великобритании Shader и США - Inherent Resolve.

"Это также примечательно тем, что это первая боевая задача, выполненная американскими самолетами иностранного авианосца после HMS Victorious в южной части Тихого океана в 1943 году", - сказал командующий авиакрыльев Джеймс Блэкмор.

Some good coverage of Strike Group operations against Daesh in the media today.



This is what we offer. Fifth generation combat power ready to go – hour after hour, day or night. #DefeatDeash #CarrierStrike #CSG21 pic.twitter.com/mF4O6zvSRe