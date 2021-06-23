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Истребители США совершили боевой вылет с иностранного авианосца впервые со Второй мировой

Среда, 23 июня 2021, 12:16
Истребители США совершили боевой вылет с иностранного авианосца впервые со Второй мировой

Американские истребители впервые осуществили боевой вылет с новейшего авианосца Великобритании HMS Queen Elizabeth, и это первая подобная операция со времен Второй мировой войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Великобритании.

Британская ударная группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth присоединилась к борьбе против "Исламского государства".

На борту корабля кроме британских самолетов также находятся 18 новейших истребителей ВВС США F-35В. Боевой вылет был направлен на поддержку операции Великобритании Shader и США - Inherent Resolve.

"Это также примечательно тем, что это первая боевая задача, выполненная американскими самолетами иностранного авианосца после HMS Victorious в южной части Тихого океана в 1943 году", - сказал командующий авиакрыльев Джеймс Блэкмор.

Ударная группа CSG21 является крупнейшей концентрацией морских и воздушных сил в истории Британии. Это ее первое оперативное развертывание, которое осуществляется совместно Королевским флотом и Королевскими военно-воздушными силами.

Поход продлится шесть месяцев, авианосная группа посетит более 40 стран, в том числе Индию, Японию, Южную Корею и Сингапур. Кроме того, она окажет поддержку операции НАТО Sea Guardian и операциям по морской безопасности в Черном море.

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Темы: США
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