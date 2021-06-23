Україна отримає 7,7 млн доз вакцини від COVID у липні

У липні очікується поставка в Україну 7,7 млн доз вакцини від коронавірусу, з яких 5,325 млн – китайський Coronavac.

Джерело: головний санітарний лікар Ігор Кузин на онлайн дискусії "Чому українці не хочуть вакцинуватися", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кузіна: "У нас сьогодні по Sinovac є підписані зобов'язання і планується, що ще 5,325 млн доз вакцини будуть закуплені Crown Agents.

Загалом у липні планується до постачання на рівні країни майже 7,7 млн доз вакцин".

Нагадаємо: Від початку вакцинальної кампанії щеплені 1 755 139 людей, з них повністю імунізовані – 394 107 осіб