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Україна отримає 7,7 млн доз вакцини від COVID у липні

Середа, 23 червня 2021, 12:53
Україна отримає 7,7 млн доз вакцини від COVID у липні

У липні очікується поставка в Україну 7,7 млн доз вакцини від коронавірусу, з яких 5,325 млн – китайський Coronavac.

Джерело: головний санітарний лікар Ігор Кузин на онлайн дискусії "Чому українці не хочуть вакцинуватися", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кузіна: "У нас сьогодні по Sinovac є підписані зобов'язання і планується, що ще 5,325 млн доз вакцини будуть закуплені Crown Agents.

Загалом у липні планується до постачання на рівні країни майже 7,7 млн доз вакцин".

Нагадаємо: Від початку вакцинальної кампанії щеплені 1 755 139 людей, з них повністю імунізовані – 394 107 осіб

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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