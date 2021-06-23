Зловживання в "Украгролізингу": сину екснардепа обрали заставу в мільйон

Антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді застави підозрюваним у зловживанні в Національній акціонерній компанії "Украгролізинг".

Джерело: пресслужба САП в коментарі УП

Деталі: Колишньому голові правління НАК "Украгролізинг", сину колишнього народного депутата Василя Шпака Миколі визначили 1,035 млн грн застави.

Також Шпак-молодший має здати закордонні паспорти, з’являтися за викликом, не спілкуватися зі свідками тощо.

Ще одному підозрюваному, колишньому керівнику приватного підприємства, обрали заставу у 181 600 грн з тими ж обов’язками, що й у Шпака.

Строк дії обов’язків – до 18 серпня 2021 року.

Що було раніше: 15 червня Шпаку-молодшому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст.364 ККУ), що спричинило шкоду державі у 4,9 млн грн.

У 2013 році Шпак за домовленостями із керівником одного з підприємств, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики. В результаті 4,9 млн гривень так і не повернулися "Украгролізингу", а були використані в інтересах підконтрольних Шпаку та його родичам юросіб.

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