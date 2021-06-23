Зловживання в "Украгролізингу": сину екснардепа обрали заставу в мільйон
Антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді застави підозрюваним у зловживанні в Національній акціонерній компанії "Украгролізинг".
Джерело: пресслужба САП в коментарі УП
Деталі: Колишньому голові правління НАК "Украгролізинг", сину колишнього народного депутата Василя Шпака Миколі визначили 1,035 млн грн застави.
Також Шпак-молодший має здати закордонні паспорти, з’являтися за викликом, не спілкуватися зі свідками тощо.
Ще одному підозрюваному, колишньому керівнику приватного підприємства, обрали заставу у 181 600 грн з тими ж обов’язками, що й у Шпака.
Строк дії обов’язків – до 18 серпня 2021 року.
Що було раніше: 15 червня Шпаку-молодшому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст.364 ККУ), що спричинило шкоду державі у 4,9 млн грн.
У 2013 році Шпак за домовленостями із керівником одного з підприємств, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики. В результаті 4,9 млн гривень так і не повернулися "Украгролізингу", а були використані в інтересах підконтрольних Шпаку та його родичам юросіб.
Нагадаємо:
- Василь Шпак був депутатом Верховної Ради 4-го та 6-го скликань, у 2007 році став парламентарем від "Блоку Литвина", будучи головою правління ДП "Лізингтехтранс".
- У 2000-2002 роках Василь Шпак був гендиректором і головою правління, а потім уже почесним президентом ДП "Украгролізинг", яке після нього очолив його син Микола.
- У серпні 2014 року Василя Шпака арештували за підозрою у фінансових махінаціях, зокрема, під час керівництва "Украгролізингом".
- Згідно з планом, розробленим Шпаком Василем, НАК "Украгролізинг", де директором працював його син, повинно було укладати договори з підприємствами-виробниками сільськогосподарської продукції на купівлю обладнання за державні кошти. Розмір завданого державі збитку становить понад 114 млн грн. Василь Шпак у змові зі своїм сином та іншими особами вчинили розтрату та заволоділи майном компанії.
- При обшуку в його будинку вилучили золоті прикраси, дорогі наручні годинники, 1 кг золота і 1,5 кг срібла у злитках.
- Микола Шпак переховувався від слідства. Його оголошували в розшук.