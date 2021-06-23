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Злоупотребление в "Украгролизинге": сыну экс-нардепа выбрали залог в миллион

Среда, 23 июня 2021, 13:09

Антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде залога подозреваемым в злоупотреблении в Национальной акционерной компании "Украгролизинг".

Источник: пресс-служба САП в комментарии УП

Детали: Бывшему председателю правления НАК "Украгролизинг", сыну бывшего народного депутата Василия Шпака Николаю определили 1,035 млн грн залога.

Также Шпак-младший должен сдать загранпаспорта, являться по вызову, не общаться со свидетелями и тому подобное.

Срок действия обязанностей - до 18 августа 2021 года.

Еще одному подозреваемому, бывшему руководителю частного предприятия, избрали залог в 181 600 грн с теми же обязанностями, что и в Шпака.

Что было раньше: 15 июня Шпаку-младшему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК), что повлекло ущерб государству в 4,9 млн грн.

В 2013 году Шпак по договоренностям с руководителем одного из предприятий, которое контролировалось его близкими родственниками, заключил договор займа. В результате 4,9 млн гривен так и не вернулись "Украгролизингу", а были использованы в интересах подконтрольных Шпаку и его родственникам юрлиц.

Напомним: 

  • Василий Шпак был депутатом Верховной Рады 4-го и 6-го созывов, в 2007 году стал парламентарием от "Блока Литвина", будучи главой правления ГП "Лизингтехтранс".
  • В 2000-2002 годах Василий Шпак был гендиректором и главой правления, а потом уже почетным президентом ГП "Украгролизинг", которое после него возглавил его сын Николай.
  • В августе 2014 года Василия Шпака арестовали по подозрению в финансовых махинациях, в частности, во время руководства "Украгролизингом". Согласно плану, разработанному Василием Шпаком, НАК "Украгролизинг", где директором работал его сын, должно было заключать договора с предприятиями-производителями сельскохозяйственной продукции на покупку оборудования за государственные средства. Размер нанесенного государству ущерба составляет более 114 млн грн. Василий Шпак в сговоре со своим сыном и другими лицами совершили растрату и завладели имуществом компании.
  • При обыске у него дома изъяли золотые украшения, дорогие наручные часы, 1 кг золота и 1,5 кг серебра в слитках.
  • Николай Шпак скрывался от следствия. Он был объявлен в розыск.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратура


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