Злоупотребление в "Украгролизинге": сыну экс-нардепа выбрали залог в миллион

Антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде залога подозреваемым в злоупотреблении в Национальной акционерной компании "Украгролизинг".

Источник: пресс-служба САП в комментарии УП

Детали: Бывшему председателю правления НАК "Украгролизинг", сыну бывшего народного депутата Василия Шпака Николаю определили 1,035 млн грн залога.

Также Шпак-младший должен сдать загранпаспорта, являться по вызову, не общаться со свидетелями и тому подобное.

Срок действия обязанностей - до 18 августа 2021 года.

Еще одному подозреваемому, бывшему руководителю частного предприятия, избрали залог в 181 600 грн с теми же обязанностями, что и в Шпака.

Что было раньше: 15 июня Шпаку-младшему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК), что повлекло ущерб государству в 4,9 млн грн.

В 2013 году Шпак по договоренностям с руководителем одного из предприятий, которое контролировалось его близкими родственниками, заключил договор займа. В результате 4,9 млн гривен так и не вернулись "Украгролизингу", а были использованы в интересах подконтрольных Шпаку и его родственникам юрлиц.

Напомним: