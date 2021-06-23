Злоупотребление в "Украгролизинге": сыну экс-нардепа выбрали залог в миллион
Антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде залога подозреваемым в злоупотреблении в Национальной акционерной компании "Украгролизинг".
Источник: пресс-служба САП в комментарии УП
Детали: Бывшему председателю правления НАК "Украгролизинг", сыну бывшего народного депутата Василия Шпака Николаю определили 1,035 млн грн залога.
Также Шпак-младший должен сдать загранпаспорта, являться по вызову, не общаться со свидетелями и тому подобное.
Срок действия обязанностей - до 18 августа 2021 года.
Еще одному подозреваемому, бывшему руководителю частного предприятия, избрали залог в 181 600 грн с теми же обязанностями, что и в Шпака.
Что было раньше: 15 июня Шпаку-младшему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК), что повлекло ущерб государству в 4,9 млн грн.
В 2013 году Шпак по договоренностям с руководителем одного из предприятий, которое контролировалось его близкими родственниками, заключил договор займа. В результате 4,9 млн гривен так и не вернулись "Украгролизингу", а были использованы в интересах подконтрольных Шпаку и его родственникам юрлиц.
Напомним:
- Василий Шпак был депутатом Верховной Рады 4-го и 6-го созывов, в 2007 году стал парламентарием от "Блока Литвина", будучи главой правления ГП "Лизингтехтранс".
- В 2000-2002 годах Василий Шпак был гендиректором и главой правления, а потом уже почетным президентом ГП "Украгролизинг", которое после него возглавил его сын Николай.
- В августе 2014 года Василия Шпака арестовали по подозрению в финансовых махинациях, в частности, во время руководства "Украгролизингом". Согласно плану, разработанному Василием Шпаком, НАК "Украгролизинг", где директором работал его сын, должно было заключать договора с предприятиями-производителями сельскохозяйственной продукции на покупку оборудования за государственные средства. Размер нанесенного государству ущерба составляет более 114 млн грн. Василий Шпак в сговоре со своим сыном и другими лицами совершили растрату и завладели имуществом компании.
- При обыске у него дома изъяли золотые украшения, дорогие наручные часы, 1 кг золота и 1,5 кг серебра в слитках.
- Николай Шпак скрывался от следствия. Он был объявлен в розыск.