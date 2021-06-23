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Уряд пропонує карати штрафами за проникнення на військові об'єкти

Середа, 23 червня 2021, 13:16
Уряд пропонує карати штрафами за проникнення на військові об'єкти

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді встановити адміністративну відповідальність за самовільне проникнення на військові об'єкти.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідний проект закону був схвалений на засіданні уряду в середу 23 червня

Зокрема, пропонується за самовільне проникнення на військові об'єкти встановити адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 500 до 1 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (8500 до 17 тисяч гривень -ред.) з конфіскацією спорядження, за допомогою якого здійснено правопорушення або без такого.

Повторне відповідне порушення протягом року буде каратися штрафом від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (17 тис до 34 тис грн -ред.) з конфіскацією спорядження.

Це правопорушення, скоєне в умовах особливого періоду, буде каратися від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (17 тис до 51 тис грн -ред.) з конфіскацією спорядження.

Згідно із законопроектом, військовий об'єкт - це частина території з заміщенням на ній будівель, споруд, майданчиків для відкритого зберігання військової або іншої техніки, боєприпасів і майна; військові транспортні засоби, озброєння і військова техніка, будівлі, які стоять окремо, приміщення в цих будинках, які огороджені огорожею з розміщенням вивісок про їх належність до об'єктів Міноборони, Збройних сил України, Держспецзв'язку, правоохоронних і розвідувальних органів, держорганів спецпризначення, інших військових формувань, які охороняються військовослужбовцями, військовими, співробітниками воєнізованої або сторожової охорони.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрів
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