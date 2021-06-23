Кабмин предлагает наказывать штрафами за проникновение на военные объекты

Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить административную ответственность за самовольное проникновение на военные объекты.

Источник: "Интерфакс-Украина"



Детали: Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду 23 июня



В частности, предлагается за самовольное проникновение на военные объекты установить административную ответственность в виде штрафа от 500 до 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500 до 17 тысячи гривен –ред.) с конфискацией снаряжения, с помощью которого осуществлено правонарушение или без такого.



Повторное соответствующее нарушение на протяжении года будет наказываться штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тыс до 34 тыс грн - ред.) с конфискацией снаряжения.



Данное правонарушение, осуществленное в условиях особого периода, будет наказываться от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тыс до 51 тыс грн - ред.) с конфискацией снаряжения.



Согласно законопроекту, военный объект – это часть местности с замещением на ней зданий, сооружений, площадок для открытого хранения военной или другой техники, боеприпасов и имущества; военные транспортные средства, вооружение и военная техника, здания, которые стоят отдельно, помещения в этих зданиях, которые ограждены ограждением с размещением вывесок об их принадлежности к объектам Минобороны, Вооруженных сил Украины, Госспецсвязи, правоохранительным и разведывательным органам, госорганам спецназначения, другим военным формированиям, которые охраняются военнослужащими, военными, сотрудниками военизированной или сторожевой охраны.