В Україні розпочався 4 етап COVID-вакцинації

В Україні стартував 4-й етап вакцинації від COVID-19, на якому щеплюють людей старше 60 років, а також людей віком 18-59 років, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та СІЗО.

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Крім того, триває щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів – медиків та інших працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персоналу будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, маломобільних громадян, соціальних працівників та священнослужителів, освітян, військовослужбовців тощо.

На підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Також вже розпочалася вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися.

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