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В Україні розпочався 4 етап COVID-вакцинації

Середа, 23 червня 2021, 13:37
Фото КМДА

В Україні стартував 4-й етап вакцинації від COVID-19, на якому щеплюють людей старше 60 років, а також людей віком 18-59 років, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та СІЗО.

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Крім того, триває щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів – медиків та інших працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персоналу будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, маломобільних громадян, соціальних працівників та священнослужителів, освітян, військовослужбовців тощо.

На підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Також вже розпочалася вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися.

Передісторія:

  • У 17 регіонах України працює 90 центрів вакцинації, які щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування.
  • Станом на 23 червня, в Україні зробили 2 149 244 щеплення проти COVID-19.
  • 1 755 137  людей отримали першу дозу вакцини, а 394 107 осіб уже завершили вакцинацію з двох доз.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


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