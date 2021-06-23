В Украине начался 4 этап COVID-вакцинации

В Украине стартовал 4-й этап вакцинации от COVID-19, на котором прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал учреждений лишения свободы и СИЗО.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: Кроме того, продолжается вакцинация приоритетных групп из предыдущих этапов – медиков и других работников учреждений здравоохранения, жителей и персонала домов престарелых и специализированных интернатов, маломобильных граждан, социальных работников и священнослужителей, педагогов, военнослужащих и тому подобное.

На подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Также уже началась вакцинация организованных коллективов, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться.

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