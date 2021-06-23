Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Завезли з Росії: у Словаччині виявили перший випадок штаму "Дельта"

Середа, 23 червня 2021, 14:04
Фото з Twitter ЄП

У Словаччині підтвердили перший випадок штаму "Дельта" – у людини, яка приїхала з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

"Людина не мала тісних контактів і не госпіталізована. Наразі вона перебуває у карантині і відповідально виконує всі протиепідемічні заходи", – сказав головний санітарний лікар Словаччини Ян Мікас.

Міністр охорони здоров’я Володимир Ленгварський підтвердив цю інформацію перед засіданням уряду. За його словами, підвищеної небезпеки від виявленого випадку поки що немає.

Повідомляється, що заражена людина прибула із Санкт-Петербурга.

"Все нормально. Він перебуває на карантині без подальших контактів", – додав міністр.

"Дельта"-варіант, вперше зареєстрований в Індії в жовтні 2020 року, класифікується як епідеміологічно серйозний варіант коронавірусу, оскільки є більш заразним.

Він приблизно на 60 відсотків більш поширюваний, ніж "Альфа"-варіант (також відомий як британський варіант), який сам по собі був набагато більш заразним, ніж оригінальний коронавірус.

Теми: СловаччинаРосіякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини середи і ночі: “Дельта” в Україні, Євро-2020, есмінець Defender

ВООЗ виявила проблеми на заводі з виробництва Sputnik V

Євро-2020: Україна зіграє зі Швецією. Всі учасники 1/8 фіналу

Група смерті Євро-2020: Німеччина врятувалася у грі з угорцями, три пенальті на Францію і Португалію

Кіркорова внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

В РНБО назвали країни, з яких до України може потрапити штам "Дельта"

Усі новини...
Словаччина
Відмова від препарату "Спутник V": у Словаччині пояснили причини
У Словаччині почалася онлайн-реєстрація для вакцинації "Спутником V"
Президентка Словаччини візьме участь у першому саміті "Кримської платформи"
Останні новини
08:48
У Варшаві затримали українця, який порушив ПДР і відбивався від поліції вогнегасником
08:40
Поблизу Авдіївки і Пісків бойовики запускали безпілотники, провокуючи ОС 
08:28
У Литві прикордонники застосували сльозогінний газ через бунт мігрантів
08:21
Менше тисячі випадків COVID в Україні за добу, ледь не чверть – у Києві
08:00
Головні новини середи і ночі: “Дельта” в Україні, Євро-2020, есмінець Defender
07:37
Засновники криптобіржі в ПАР зникли разом з біткоїнами на 3 мільярди доларів
07:05
Україна — друга в Європі за щоденною смертністю від коронавірусу
06:26
США додадуть попередження про можливе запалення серця для деяких COVID-вакцин
05:30
За 30 років в ООН прогнозують більше хвороб та колапс екосистем — все через зміни клімату
04:45
В Афганістані бойовики випустили ракету по лікарні — ЗМІ
Усі новини...