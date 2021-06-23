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Завезли з Росії: у Словаччині виявили перший випадок штаму "Дельта"

Середа, 23 червня 2021, 14:04
Завезли з Росії: у Словаччині виявили перший випадок штаму Дельта
Фото з Twitter ЄП

У Словаччині підтвердили перший випадок штаму "Дельта" – у людини, яка приїхала з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

"Людина не мала тісних контактів і не госпіталізована. Наразі вона перебуває у карантині і відповідально виконує всі протиепідемічні заходи", – сказав головний санітарний лікар Словаччини Ян Мікас.

Міністр охорони здоров’я Володимир Ленгварський підтвердив цю інформацію перед засіданням уряду. За його словами, підвищеної небезпеки від виявленого випадку поки що немає.

Повідомляється, що заражена людина прибула із Санкт-Петербурга.

"Все нормально. Він перебуває на карантині без подальших контактів", – додав міністр.

"Дельта"-варіант, вперше зареєстрований в Індії в жовтні 2020 року, класифікується як епідеміологічно серйозний варіант коронавірусу, оскільки є більш заразним.

Він приблизно на 60 відсотків більш поширюваний, ніж "Альфа"-варіант (також відомий як британський варіант), який сам по собі був набагато більш заразним, ніж оригінальний коронавірус.

"Українська правда" у Threads

Теми: СловаччинаРосіякоронавірус
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