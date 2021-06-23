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Завезли из России: в Словакии обнаружили первый случай штамма "Дельта"

Среда, 23 июня 2021, 14:04
Фото с Twitter ЕП

В Словакии подтвердили первый случай штамма "Дельта" – у человека, приехавшего из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"Человек не имел тесных контактов и не госпитализирован. Сейчас он находится в карантине и ответственно выполняет все противоэпидемические мероприятия", – сказал главный санитарный врач Словакии Ян Микас.

Министр здравоохранения Владимир Ленгварский подтвердил эту информацию перед заседанием правительства. По его словам, повышенной опасности от выявленного случая пока нет.

Сообщается, что зараженный человек прибыл из Санкт-Петербурга.

"Все нормально. Он находится на карантине без дальнейших контактов", – добавил министр.

"Дельта"-вариант, впервые зарегистрированный в Индии в октябре 2020 года, классифицируется как эпидемиологически серьезный вариант коронавируса, поскольку является более заразным.

Он примерно на 60 процентов более распространяемый, чем "Альфа"-вариант (также известный как британский вариант), который сам по себе был гораздо более заразным, чем оригинальный коронавирус.

Темы: СловакияРосcиякоронавирус


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