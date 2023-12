Міноборони Британії: військові РФ не стріляли по есмінцю, корабель був у водах України

Міністерство оборони Великої Британії заперечило обстріл росіянами есмінця HMS Defender біля берегів Криму, заявивши, що корабель здійснює мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

Відповідна заява була оприлюднена у Twitter британського Міноборони у середу по обіді, пише "Європейська правда".

"Попереджувальних пострілів по HMS Defender не проводилося. Корабель ВМС Великої Британії здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права", - йдеться у заяві.

"Ми вважаємо, що росіяни проводили навчання з артилерійськими стрільбами в Чорному морі і заздалегідь попередили морське співтовариство про свою діяльність. Жодного пострілу у HMS Defender не було, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху скидалися бомби", - додали у британському міністерстві.

