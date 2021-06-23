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Минобороны Британии: военные РФ не стреляли по эсминцу, корабль был в водах Украины

Среда, 23 июня 2021, 15:28
Минобороны Британии: военные РФ не стреляли по эсминцу, корабль был в водах Украины

Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

Соответствующее заявление было обнародовано в Twitter британского Минобороны в среду после обеда, пишет "Европейская правда".

"Предупредительный выстрел по HMS Defender не проводился. Корабль ВМС Великобритании осуществляет мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.

"Мы считаем, что россияне проводили учения с артиллерийскими стрельбами в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. Ни одного выстрела в HMS Defender не было, и мы не признаем утверждение о том, что на его пути сбрасывались бомбы", - добавили в британском министерстве.

Ранее российские СМИ со ссылкой на Минобороны России сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца HMS Defender в районе мыса Фиолент в Черном море.

Сообщалось, что "эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации", а пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу и предупредительное бомбометание.

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Темы: ВеликобританиякораблиЧерное мореУкраинаРосcия
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