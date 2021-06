Минобороны Британии: военные РФ не стреляли по эсминцу, корабль был в водах Украины

Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

Соответствующее заявление было обнародовано в Twitter британского Минобороны в среду после обеда, пишет "Европейская правда".

"Предупредительный выстрел по HMS Defender не проводился. Корабль ВМС Великобритании осуществляет мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.

"Мы считаем, что россияне проводили учения с артиллерийскими стрельбами в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. Ни одного выстрела в HMS Defender не было, и мы не признаем утверждение о том, что на его пути сбрасывались бомбы", - добавили в британском министерстве.

No warning shots have been fired at HMS Defender.



The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law.