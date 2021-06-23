Минобороны Британии: военные РФ не стреляли по эсминцу, корабль был в водах Украины
Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.
Соответствующее заявление было обнародовано в Twitter британского Минобороны в среду после обеда, пишет "Европейская правда".
"Предупредительный выстрел по HMS Defender не проводился. Корабль ВМС Великобритании осуществляет мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.
"Мы считаем, что россияне проводили учения с артиллерийскими стрельбами в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. Ни одного выстрела в HMS Defender не было, и мы не признаем утверждение о том, что на его пути сбрасывались бомбы", - добавили в британском министерстве.
No warning shots have been fired at HMS Defender.— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 23, 2021
The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law.
Ранее российские СМИ со ссылкой на Минобороны России сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца HMS Defender в районе мыса Фиолент в Черном море.
Сообщалось, что "эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации", а пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу и предупредительное бомбометание.