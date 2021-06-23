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Путін попросив Кадирова далі правити в Чечні

Середа, 23 червня 2021, 18:12

Президент РФ Володимир Путін заявив, що глава Чечні Рамзан Кадиров "повинен брати участь" у майбутніх виборах керівника республіки.

Джерело: Путін у ході спілкування з Кадировим по відеоконференцзв'язку, цитує російський "Інтерфакс".

Пряма мова: "При вашій особистій участі безпосередньо, іноді дійсно прямій особистій участі Чечня стала одним з найбільш безпечних суб'єктів Російської Федерації. Це точно абсолютно.

Це завдяки мужності, терпінню чеченського народу, завдяки тому, що вдалося багато в чому подолати і ті складні, дуже важкі процеси, які дісталися нам у спадок ще з радянських часів. Через всі ці випробування, а часом і страждання, пройшов чеченський народ і зробив свій вибір".

Деталі: За словами президента РФ, "багато чого зроблено, але попереду також зробити ще більше". "Ви в матеріалі, працюєте ефективно, зсередини ситуацію знаєте, тому, я вважаю, що вам потрібно йти на вибори і продовжити свою роботу. Я, зі свого боку, можу побажати вам тільки успіху", - сказав Путін.

Відзначається, що Кадиров "подякував Путіну за довіру і підтримку".

Вибори глави Чечні відбудуться 19 вересня 2021 року в єдиний день голосування.

Нагадаємо: Ставленик Кремля у Чечні Рамзан Кадиров отримує підтримку з Москви і має свободу рук для управління цією республікою як особистою вотчиною в обмін на відданість президенту РФ Володимиру Путіну.

Теми: ЧечняПутінКадиров


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