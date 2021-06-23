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Путин попросил Кадырова дальше править в Чечне

Среда, 23 июня 2021, 18:12

Президент РФ Владимир Путин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров "должен принимать участие" в предстоящих выборах руководителя республики.

Источник: Путин в ходе общения с Кадыровым по видеоконференцсвязи, цитирует российский "Интерфакс".

Прямая речь: "При вашем личном участии непосредственно, иногда действительно прямом личном участии Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов Российской Федерации. Это точно совершенно.

Это благодаря мужеству, терпению чеченского народа, благодаря тому, что удалось во многом преодолеть и те сложные, очень тяжелые процессы, которые достались нам в наследство еще из советских времен. Через все эти испытания, а подчас и страдания, прошел чеченский народ и сделал свой выбор".

Детали: По словам президента РФ, "многое сделано, но предстоит также сделать еще больше". "Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому, я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. Я, со своей стороны, могу пожелать вам только успеха", - сказал Путин.

Отмечается, что Кадыров "поблагодарил Путина за доверие и поддержку".

Выборы главы Чечни состоятся 19 сентября 2021 года, в единый день голосования.

Напомним: Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров получает поддержку из Москвы и имеет свободу для управления этой республикой как личной вотчиной в обмен на преданность президенту РФ Владимиру Путину.

Темы: ЧечняПутинКадыров


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