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На британському есмінці, який "атакували" росіяни, опинився кореспондент BBC

Середа, 23 червня 2021, 18:28
На британському есмінці, який атакували росіяни, опинився кореспондент BBC

На британському есмінці HMS Defender, проти якого, за твердженням РФ, у середу було відкрито попереджувальний вогонь біля Криму, опинився кореспондент BBC, який розповів про перебіг інциденту у Чорному морі. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Нагадаємо, у середу 23 червня Міноборони Росії заявило, що HMS Defender нібито "увійшов в російські територіальні води" недалеко від окупованого РФ Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії втім заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь і що води були російські.

Як з’ясувалося, на борту британського корабля перебував кореспондент BBC Джонатан Біл. Він повідомив, що судно зазнало переслідувань з боку російських військових.

Як пише BBC, журналіста запросили на борт корабля до того, як стався інцидент. 

За словами кореспондента, понад 20 літаків в небі і два російські катери берегової охорони стежили за британським кораблем.

Кореспондент описав ворожі попередження через радіозв’язок та розповів, що екіпаж судна готувався до можливої конфронтації.

"Екіпаж вже знаходився на бойових постах, наближаючись до південного краю окупованого Росією Криму. Системи озброєння на борту есмінця Королівського флоту вже були завантажені… Капітан наполягав, що йому був тільки потрібен безпечний прохід по міжнародно визнаному судноплавному шляху. Два російські кораблі берегової охорони, що переслідували військовий корабель Королівського флоту, намагалися змусити його змінити курс. У якийсь момент одне з російських суден наблизилося близько до 100 м", - розповів кореспондент. 

За його словами, по радіозв’язку лунали все більш ворожі попередження, в тому числі одне, в якому йшлося: "Якщо ви не зміните курс, я буду стріляти". 

Журналіст каже, що на відстані справді було чутно постріли, але вважалося, що вони перебувають поза досяжністю.

Росія стверджує, що корабель прямував через її води, які вона незаконно анексувала, але Британія наполягає, що її корабель проходив через українські територіальні води.

"HMS Defender обрав найпряміший і міжнародно визнаний маршрут між Україною та Грузією", - сказав представник Даунінг-стріт.

Він додав, що Росія заздалегідь попередила Британію про те, що вона проводить навчання зі стрільбами в Чорному морі недалеко від того місця, де плив HMS Defender.

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив в своїй заяві, що HMS Defender виконував "звичайний транзит", коли увійшов до міжнародно визнаного транспортного коридору.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорне мореРосіяВелика Британіянадзвичайна подія
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