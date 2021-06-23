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На бритнаском эсминце, который "атаковали" россияне, оказался корреспондент BBC

Среда, 23 июня 2021, 18:28
На бритнаском эсминце, который атаковали россияне, оказался корреспондент BBC

На британском эсминце HMS Defender, против которого, по утверждению РФ, в среду было открыто предупредительный огонь возле Крыма, оказался корреспондент BBC, который рассказал о ходе инцидента в Черном море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Напомним, в среду 23 июня Минобороны России заявило, что HMS Defender якобы "вошел в российские территориальные воды" недалеко от оккупрованного РФ Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании отрицает, что был открыт предупредительный огонь и что корабль зашел в российские воды.

Как выяснилось, на борту британского корабля находился корреспондент BBC Джонатан Бил. Он сообщил, что судно преследовали российские военные.

Как пишет BBC, журналиста пригласили на борт корабля до того, как произошел инцидент.

По словам корреспондента, более 20 самолетов в небе и два российских катера береговой охраны следили за британским кораблем.

Корреспондент описал враждебные предупреждения по радиосвязи и рассказал, что экипаж судна готовился к возможной конфронтации.

"Экипаж уже находился на боевых постах, приближаясь к южной оконечности оккупированного Россией Крыма. Системы вооружения на борту эсминца Королевского флота уже были загружены... Капитан настаивал, что ему был только нужен безопасный проход по международно признанному судоходному пути. Два российские корабли береговой охраны, которые преследовали военный корабль Королевского флота, пытались заставить его изменить курс. В какой-то момент один из российских судов приблизился приблизительно на 100 м", - рассказал корреспондент.

По его словам, по радиосвязи звучали все более враждебные предупреждения, в том числе одно, в котором говорилось: "Если вы не измените курс, я буду стрелять".

Журналист говорит, что на расстоянии действительно были слышны выстрелы, но считалось, что они находятся вне досягаемости.

Россия утверждает, что корабль направлялся через ее воды, которые она незаконно аннексировала, но Британия настаивает, что ее корабль проходил через украинские территориальные воды.

"HMS Defender выбрал самый прямой и международно признанный маршрут между Украиной и Грузией", - сказал представитель Даунинг-стрит.

Он добавил, что Россия заранее предупредила Великобританию о том, что она проводит учения со стрельбами в Черном море недалеко от того места, где плыл HMS Defender.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил в своем заявлении, что HMS Defender выполнял "обычный транзит", когда вошел в международно признанный транспортный коридор.

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Темы: Черное мореРосcияВеликобританиячрезвычайное происшествие
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