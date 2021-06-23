Запис на вакцинацію в Києві до кінця тижня завершився: закінчились місця
За пів дня запису на вакцинацію в Міжнародному виставковому центрі у столиці вільні місця закінчились, тому тих, хто не зміг цього зробити будуть щеплювати у порядку живої черги.
Джерело: повідомлення порталу Helsi.me
Деталі: На порталі, де можна було обрати конкретний час і дату для отримання щеплення, повідомили, що запис завершили, оскільки не лишилось місць.
Киян, які не змогли цього зробити, будуть вакцинувати у порядку живої черги.
Охочих отримати щеплення від коронавірусу попередили, що 24 червня у столиці очікують до 36 градусів спеки, а тому варто на це зважати.
У Helse.me будуть інформувати про стан живої черги.
Що передувало: Зранку 23 червня стало відомо про відкриття запису на вакцинацію у столичному Міжнародному виставковому центрі з 24 по 27 червня.
Нагадаємо:
- Загалом із 24 лютого проведено 2 149 244 щеплень.
- Станом на 22 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 725 976 людей.