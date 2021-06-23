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Запис на вакцинацію в Києві до кінця тижня завершився: закінчились місця

Середа, 23 червня 2021, 18:48
Запис на вакцинацію в Києві до кінця тижня завершився: закінчились місця

За пів дня запису на вакцинацію в Міжнародному виставковому центрі у столиці вільні місця закінчились, тому тих, хто не зміг цього зробити будуть щеплювати у порядку живої черги. 

Джерело: повідомлення порталу Helsi.me

Деталі: На порталі, де можна було обрати конкретний час і дату для отримання щеплення, повідомили, що запис завершили, оскільки не лишилось місць.

Киян, які не змогли цього зробити, будуть вакцинувати у порядку живої черги. 

Охочих отримати щеплення від коронавірусу попередили, що 24 червня у столиці очікують до 36 градусів спеки, а тому варто на це зважати. 

У Helse.me будуть інформувати про стан живої черги. 

Що передувало: Зранку 23 червня стало відомо про відкриття запису на вакцинацію у столичному Міжнародному виставковому центрі з 24 по 27 червня. 

Нагадаємо:

  • Загалом із 24 лютого проведено 2 149 244 щеплень.
  • Станом на 22 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 725 976 людей.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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