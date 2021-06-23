Запис на вакцинацію в Києві до кінця тижня завершився: закінчились місця

За пів дня запису на вакцинацію в Міжнародному виставковому центрі у столиці вільні місця закінчились, тому тих, хто не зміг цього зробити будуть щеплювати у порядку живої черги.

Джерело: повідомлення порталу Helsi.me

Деталі: На порталі, де можна було обрати конкретний час і дату для отримання щеплення, повідомили, що запис завершили, оскільки не лишилось місць.

Киян, які не змогли цього зробити, будуть вакцинувати у порядку живої черги.

Охочих отримати щеплення від коронавірусу попередили, що 24 червня у столиці очікують до 36 градусів спеки, а тому варто на це зважати.

У Helse.me будуть інформувати про стан живої черги.

Що передувало: Зранку 23 червня стало відомо про відкриття запису на вакцинацію у столичному Міжнародному виставковому центрі з 24 по 27 червня.

Нагадаємо: