Запись на вакцинацию в Киеве до конца недели завершилась: закончились места

За полдня записи на вакцинацию в Международном выставочном центре в столице свободные места закончились, поэтому тех, кто не смог этого сделать будут прививать в порядке живой очереди.

Источник: сообщение портала Helsi.me

Детали: На портале, где можно было выбрать конкретное время и дату для получения прививки, сообщили, что запись завершили, поскольку не осталось мест.

Киевлян, которые не смогли этого сделать, будут вакцинировать в порядке живой очереди.

Желающих получить прививку от коронавируса предупредили, что 24 июня в столице ожидают до 36 градусов жары, а потому стоит это учитывать.

В Helse.me будут информировать о состоянии живой очереди.

Что предшествовало: Утром 23 июня стало известно об открытии записи на вакцинацию в столичном Международном выставочном центре с 24 по 27 июня.

Напомним: