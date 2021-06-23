Запись на вакцинацию в Киеве до конца недели завершилась: закончились места
За полдня записи на вакцинацию в Международном выставочном центре в столице свободные места закончились, поэтому тех, кто не смог этого сделать будут прививать в порядке живой очереди.
Источник: сообщение портала Helsi.me
Детали: На портале, где можно было выбрать конкретное время и дату для получения прививки, сообщили, что запись завершили, поскольку не осталось мест.
Киевлян, которые не смогли этого сделать, будут вакцинировать в порядке живой очереди.
Желающих получить прививку от коронавируса предупредили, что 24 июня в столице ожидают до 36 градусов жары, а потому стоит это учитывать.
В Helse.me будут информировать о состоянии живой очереди.
Что предшествовало: Утром 23 июня стало известно об открытии записи на вакцинацию в столичном Международном выставочном центре с 24 по 27 июня.
Напомним:
- В общем из 24 февраля проведено 2 149 244 прививок.
- По состоянию на 22 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.