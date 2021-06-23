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Франція і Німеччина хочуть відновити зустрічі ЄС з Путіним – ЗМІ

Середа, 23 червня 2021, 20:12

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче, щоб ЄС розглянув можливість запрошення російського президента Владіміра Путіна на саміт з лідерами ЄС, цю ініціативу підтримує і президент Франції Еммануель Макрон.

Про це пише Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, відповідну пропозицію озвучили посли Німеччини та Франції на засіданні комітету постійних представників ЄС у середу в Брюсселі.

Лідери ЄС торкнулися майбутнього відносин з Росією на своєму травневому саміті і доручили Європейській комісії підготувати пропозиції для майбутніх взаємин з РФ, нагадує видання.

Але франко-німецький проєкт тексту є набагато більш примирливим, ніж звіт комісії, представлений минулого тижня, наголошує FT.

Текст проєкту, який запропонували Париж та Берлін, може стати частиною рішення лідерів ЄС за підсумками саміту цього тижня, якщо його схвалять всі держави-члени. 

Франко-німецька пропозиція підтверджує готовність ЄС до "вибіркової взаємодії" з Росією в сферах, що становлять спільний інтерес. Вона закликає Європейську комісію і дипломатичну службу ЄС розробити "конкретні пропозиції і важелі впливу" з цією метою. Спільні інтереси включають клімат, довкілля, Арктику, транскордонне співробітництво, здоров'я, космос, боротьбу з тероризмом і сфери зовнішньої політики, включаючи Сирію і Іран.

"У зв'язку з цим Європейська Рада закликає до перегляду існуючого формату діалогу з Росією, включаючи зустрічі на рівні лідерів", - йдеться в запропонованому проєкті.

Німеччина вважає, що саміт Байдена і Путіна може стати зразком для відновлення відносин з Росією. 

Саміти ЄС з Путіним були припинені після того, як Росія анексувала Крим в 2014 році.

Запропонований новий рівень контактів з Москвою, ймовірно, стривожить деякі країни-члени ЄС, такі як країни Балтії і Польщу, наголошує видання.

Один високопоставлений дипломат ЄС сказав, що франко-німецька ініціатива викликала  невдоволення серед інших країн ЄС, які висловили розчарування у зв'язку з втручанням в останню хвилину напередодні саміту, що має відбутися 24-25 червня.

Інший представник держави-члена назвав втручання "не дуже корисним", а третій сказав, що вони "все ще аналізують" несподіваний крок.

Читайте також: Три підходи до стримування Путіна: деталі нової стратегії ЄС щодо Росії

Теми: ПутінМеркельМакронЄС
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