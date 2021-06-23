Франция и Германия хотят восстановить встречи ЕС с Путиным – СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет, чтобы ЕС рассмотрел возможность приглашения российского президента Владимира Путина на саммит с лидерами ЕС, эту инициативу поддерживает и президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, соответствующее предложение озвучили послы Германии и Франции на заседании комитета постоянных представителей ЕС в среду в Брюсселе.

Лидеры ЕС коснулись будущего отношений с Россией на своем майском саммите и поручили Европейской комиссии подготовить предложения для будущих взаимоотношений с РФ, напоминает издание.

Но франко-германский проект текста является гораздо более примирительным, чем отчет комиссии, представленный на прошлой неделе, отмечает FT.

Текст проекта, который предложили Париж и Берлин, может стать частью решения лидеров ЕС по итогам саммита на этой неделе, если его одобрят все государства-члены.

Франко-германское предложение подтверждает готовность ЕС к "выборочному взаимодействию" с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес. Оно призывает Европейскую комиссию и дипломатическую службу ЕС разработать "конкретные предложения и рычаги влияния" с этой целью. Общие интересы включают климат, окружающую среду, Арктику, трансграничное сотрудничество, здоровье, космос, борьбу с терроризмом и сферы внешней политики, включая Сирию и Иран.

"В связи с этим Европейский совет призывает к пересмотру существующего формата диалога с Россией, включая встречи на уровне лидеров", - говорится в предложенном проекте.

Германия считает, что саммит Байдена и Путина может стать образцом для восстановления отношений с Россией.

Саммиты ЕС с Путиным были приостановлены после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Предложенный новый уровень контактов с Москвой, вероятно, встревожит некоторые страны-члены ЕС, такие как страны Балтии и Польшу, отмечает издание.

Один высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что франко-германская инициатива вызвала недовольство среди других стран ЕС, которые выразили разочарование в связи с вмешательством в последнюю минуту накануне саммита, который должен состояться 24-25 июня.

Другой представитель государства-члена назвал вмешательство "не очень полезным", а третий сказал, что они "все еще анализируют" неожиданный шаг.

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