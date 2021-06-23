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ПАРЄ ухвалила рішення, яким визнала переслідування кримських татар Росією

Середа, 23 червня 2021, 21:22

Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів ухвалила рішення про положення кримських татар у окупованому Криму.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

За резолюцію проголосувало 73 депутатів, проти - 13, двоє утрималися

Під час розгляду були підтримані усі поправки, які запропонували на засіданні українські депутати, а також інші парламентарі. Під час дебатів проти жорсткої критики РФ виступили самі росіяни, а також один з представників групи комуністів/крайніх лівих.

Назву документу змінили на "Порушення прав людини, вчинені проти кримських татар у Криму", автоматично визнаючи наявність таких порушень. Росія у підсумку відмовилася від права пропонувати зміни до цього документу.

Серед іншого, асамблеї пропонують визнати, що влада РФ вдається до "серйозних порушень стосовно кримських татар, включаючи вбивства, насильницькі зникнення, які так і не були розслідувані". 

При цьому йдеться про порушення, що відбуваються як на території Криму, так і за його межами. Зокрема, ПАРЄ вважає незаконною практику переведення ув’язнених кримчан у російські тюрми

Асамблея визнала, що російська окупаційна влада не розслідує звинувачення у позасудових розправах, викраденнях тортурах тощо стосовно кримських татар. Визнається практика адміністративного та юридичного приниження кримських татар. Згідно з текстом ухваленого рішення ПАРЄ, серед іншого, чекає від Росії відновлення роботи Меджлісу.

Ближчим часом "Європейська правда" опублікує детальніший огляд цього рішення.

Нагадаємо, що напередодні ПАРЄ відмовилася карати депутата за символіку України, припинивши відповідне провадження.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татариПАРЄокупація
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