Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ПАРЄ ухвалила рішення, яким визнала переслідування кримських татар Росією

Середа, 23 червня 2021, 21:22

Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів ухвалила рішення про положення кримських татар у окупованому Криму.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

За резолюцію проголосувало 73 депутатів, проти - 13, двоє утрималися

Під час розгляду були підтримані усі поправки, які запропонували на засіданні українські депутати, а також інші парламентарі. Під час дебатів проти жорсткої критики РФ виступили самі росіяни, а також один з представників групи комуністів/крайніх лівих.

Назву документу змінили на "Порушення прав людини, вчинені проти кримських татар у Криму", автоматично визнаючи наявність таких порушень. Росія у підсумку відмовилася від права пропонувати зміни до цього документу.

Серед іншого, асамблеї пропонують визнати, що влада РФ вдається до "серйозних порушень стосовно кримських татар, включаючи вбивства, насильницькі зникнення, які так і не були розслідувані". 

При цьому йдеться про порушення, що відбуваються як на території Криму, так і за його межами. Зокрема, ПАРЄ вважає незаконною практику переведення ув’язнених кримчан у російські тюрми

Асамблея визнала, що російська окупаційна влада не розслідує звинувачення у позасудових розправах, викраденнях тортурах тощо стосовно кримських татар. Визнається практика адміністративного та юридичного приниження кримських татар. Згідно з текстом ухваленого рішення ПАРЄ, серед іншого, чекає від Росії відновлення роботи Меджлісу.

Ближчим часом "Європейська правда" опублікує детальніший огляд цього рішення.

Нагадаємо, що напередодні ПАРЄ відмовилася карати депутата за символіку України, припинивши відповідне провадження.

Теми: Кримкримські татариПАРЄокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини середи і ночі: “Дельта” в Україні, Євро-2020, есмінець Defender

ВООЗ виявила проблеми на заводі з виробництва Sputnik V

Євро-2020: Україна зіграє зі Швецією. Всі учасники 1/8 фіналу

Група смерті Євро-2020: Німеччина врятувалася у грі з угорцями, три пенальті на Францію і Португалію

Кіркорова внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

В РНБО назвали країни, з яких до України може потрапити штам "Дельта"

Усі новини...
Крим
КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з окупованим Кримом знову закрили
У Криму випала рекордна для України кількість опадів: 3 місячні норми за день
Міноборони України готує заяву щодо витівки РФ у Чорному морі
Останні новини
08:48
У Варшаві затримали українця, який порушив ПДР і відбивався від поліції вогнегасником
08:40
На сході 22 порушення “тиші” за добу, біля Авдіївки і Пісків – провокації безпілотниками
08:28
У Литві прикордонники застосували сльозогінний газ через бунт мігрантів
08:21
Менше тисячі випадків COVID в Україні за добу, ледь не чверть – у Києві
08:00
Головні новини середи і ночі: “Дельта” в Україні, Євро-2020, есмінець Defender
07:37
Засновники криптобіржі в ПАР зникли разом з біткоїнами на 3 мільярди доларів
07:05
Україна — друга в Європі за щоденною смертністю від коронавірусу
06:26
США додадуть попередження про можливе запалення серця для деяких COVID-вакцин
05:30
За 30 років в ООН прогнозують більше хвороб та колапс екосистем — все через зміни клімату
04:45
В Афганістані бойовики випустили ракету по лікарні — ЗМІ
Усі новини...