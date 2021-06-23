ПАСЕ приняла решение, которым признала преследование крымских татар Россией

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла решение о положении крымских татар в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

За резолюцию проголосовали 73 депутата, против - 13, двое воздержались.

При рассмотрении были поддержаны все поправки, которые предложили на заседании украинские депутаты, а также другие парламентарии. Во время дебатов против жесткой критики РФ выступили сами россияне, а также один из представителей группы коммунистов/крайних левых.

Название документа изменили на "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму", автоматически признавая наличие таких нарушений. Россия в итоге отказалась от права предлагать изменения к этому документу.

Среди прочего, ассамблеи предлагают признать, что власти РФ прибегает к "серьезным нарушениям в отношении крымских татар, включая убийства, насильственные исчезновения, которые так и не были расследованы".

При этом речь идет о нарушениях, происходящих как на территории Крыма, так и за его пределами. В частности, ПАСЕ считает незаконной практику перевода заключенных крымчан в российские тюрьмы

Ассамблея признала, что российская оккупационная власть не расследует обвинения во внесудебных расправах, похищениях пытках и тому подобное относительно крымских татар. Признается практика административного и юридического унижения крымских татар. Согласно тексту принятого решения ПАСЕ, среди прочего, ждет от России возобновления работы Меджлиса.

В ближайшее время "Европейская правда" опубликует подробный обзор этого решения.

Напомним, что накануне ПАСЕ отказалась наказывать депутата за символику Украины, прекратив соответствующее производство.