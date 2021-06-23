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Кіркорова внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Середа, 23 червня 2021, 23:50

Російського співака Філіпа Кіркорова внесли до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України. 

Джерело: пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики

Деталі: Міністерство культури та інформаційної політики внесло артиста до переліку осіб, які загрожують національній безпеці. Відповідне рішення грунтується на листі від Служби безпеки України. Вказаний лист в Мінкульті отримали 11 червня.

Наказ про внесення Кіркорова до переліку видали 22 червня. 

У пресслужбі повідомили, що процедура автоматична, тому Мінкульт не ухвалює рішення включати чи ні окремих осіб у перелік.  

Наявність особи у так званому "чорному списку" означає заборону показу на телебаченні програм за її участі. 

Водночас, Кіркоров назвав український Крим "російським" та незаконно відвідував півострів. У російського співака також є звання Народного артиста України

Передісторія:

Українська правда
Теми: музикаМінкультуриСБУКрим


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