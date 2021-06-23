Кіркорова внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Російського співака Філіпа Кіркорова внесли до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України.

Джерело: пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики

Деталі: Міністерство культури та інформаційної політики внесло артиста до переліку осіб, які загрожують національній безпеці. Відповідне рішення грунтується на листі від Служби безпеки України. Вказаний лист в Мінкульті отримали 11 червня.

Наказ про внесення Кіркорова до переліку видали 22 червня.

У пресслужбі повідомили, що процедура автоматична, тому Мінкульт не ухвалює рішення включати чи ні окремих осіб у перелік.

Наявність особи у так званому "чорному списку" означає заборону показу на телебаченні програм за її участі.

Водночас, Кіркоров назвав український Крим "російським" та незаконно відвідував півострів. У російського співака також є звання Народного артиста України.

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