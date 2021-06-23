Кіркорова внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці
Російського співака Філіпа Кіркорова внесли до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України.
Джерело: пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики
Деталі: Міністерство культури та інформаційної політики внесло артиста до переліку осіб, які загрожують національній безпеці. Відповідне рішення грунтується на листі від Служби безпеки України. Вказаний лист в Мінкульті отримали 11 червня.
Наказ про внесення Кіркорова до переліку видали 22 червня.
У пресслужбі повідомили, що процедура автоматична, тому Мінкульт не ухвалює рішення включати чи ні окремих осіб у перелік.
Наявність особи у так званому "чорному списку" означає заборону показу на телебаченні програм за її участі.
Водночас, Кіркоров назвав український Крим "російським" та незаконно відвідував півострів. У російського співака також є звання Народного артиста України.
Передісторія:
- 19 січня міграційний департамент на прохання міністерства закордонних справ вніс російського виконавця Філіпа Кіркорова на 5 років у список небажаних в Литві осіб за гастролі в окупованому Криму.
- Кіркоров заявив, що має намір в судовому порядку оскаржити заборону на в'їзд до Литви. Пізніше Вільнюський окружний адміністративний суд прийняв скаргу російського виконавця Філіпа Кіркорова в зв'язку з забороною на його в'їзд до Литви.