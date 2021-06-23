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Киркорова внесли в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности

Среда, 23 июня 2021, 23:50

Российского певца Филиппа Киркорова внесли в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Источник: пресс-служба Министерства культуры и информационной политики

Детали: Министерство культуры и информационной политики внесло артиста в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности. Соответствующее решение основывается на письме от Службы безопасности Украины. Указанное письмо в Минкульте получили 11 июня.

Приказ о внесении Киркорова в перечень выдали 22 июня.

В пресс-службе сообщили, что процедура автоматическая, поэтому Минкульт не принимает решения включать или нет отдельных лиц в перечень.

Наличие человека в так называемом "черном списке" означает запрет показа на телевидении программ с его участием.

В то же время, Киркоров назвал украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров. У российского певца также звание Народного артиста Украины.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: музыкаМинкультурыСБУКрым


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