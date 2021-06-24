В Афганістані бойовики випустили ракету по лікарні — ЗМІ
Бойовики Талібану, як підозрюється, випустили ракету по лікарні в провінції Кунар в Афганістані, викликавши пожежу, що знищила вакцини проти COVID-19 та поліомієліту.
Джерело: Reuters з посиланням на представника служби охорони здоров'я Кунар Азіза Сафаї та представника Талібану Забіхулу Муджахіда
Пряма мова Сафаї: "В результаті пожежі були знищені різні типи вакцини, в тому числі дози, призначені для боротьби з поліомієлітом і COVID-19".
Деталі: Повідомлень про жертви не надходило.
Муджахід заперечив відповідальність за напад на лікарню в Кунар.
Як повідомляється, бої між урядовими силами і талібами посилилися в останні тижні, бойовики отримують контроль над більшою територією, оскільки останні міжнародні сили під керівництвом США виводять. Нині таліби контролюють 81 з 419 районних центрів Афганістану, хоча 60% з них були захоплені угрупуванням бойовиків в минулому році.