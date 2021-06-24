Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Афганістані бойовики випустили ракету по лікарні — ЗМІ

Четвер, 24 червня 2021, 04:45

Бойовики Талібану, як підозрюється, випустили ракету по лікарні в провінції Кунар в Афганістані, викликавши пожежу, що знищила вакцини проти COVID-19 та поліомієліту.

Джерело: Reuters з посиланням на представника служби охорони здоров'я Кунар Азіза Сафаї та представника Талібану Забіхулу Муджахіда

Пряма мова Сафаї: "В результаті пожежі були знищені різні типи вакцини, в тому числі дози, призначені для боротьби з поліомієлітом і COVID-19".

Деталі: Повідомлень про жертви не надходило.

Муджахід заперечив відповідальність за напад на лікарню в Кунар.

Як повідомляється, бої між урядовими силами і талібами посилилися в останні тижні, бойовики отримують контроль над більшою територією, оскільки останні міжнародні сили під керівництвом США виводять. Нині таліби контролюють 81 з 419 районних центрів Афганістану, хоча 60% з них були захоплені угрупуванням бойовиків в минулому році.

Теми: Афганістан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Єрмак прийшов зі мною і піде зі мною – президент

Зеленський вважає, що Медведчук і Порошенко спільно заробляли на війні

Зеленський ввів санкції проти Фукса, Фірташа та оточення Путіна

Рейтинг партій: найкращі шанси на прохід до Ради у чотирьох, "Голос" упав до 1%

Якби зараз 2-й тур, Зеленський знову набрав би 75%, але не проти Порошенка

Зеленський запровадив санкції проти російських банків

Усі новини...
Афганістан
Графік виведення військ з Афганістану може змінюватися – Пентагон
В Афганістані вбили п'ятьох вакцинаторів від поліомієліту
В Кабулі внаслідок підриву двох автобусів загинули 7 осіб
Останні новини
23:21
Шапка Киви із комуністичною символікою стала причиною відкриття справи
22:54
Побудову стіни на Донбасі має підтримати народ на референдумі – Зеленський
22:37
Глава держави не проти, щоб харківський проспект носив ім'я Маршала Жукова
22:28
Зеленський про Кличка: "Він забув, що він мер і вирішив почати президентську кампанію"
22:18
Президент України просив Лукашенка видати "вагнерівців"
22:12
Єрмак прийшов зі мною і піде зі мною – президент
22:08
Оборонний контракт, Донбас, Крим: про що Зеленський говоритиме з Байденом
22:01
Зеленський вважає, що Медведчук і Порошенко спільно заробляли на війні
21:50
Зеленський каже, що говорить на рівних із Меркель і Макроном
21:47
"Треба було діяти швидко": Зеленський розповів, чому використовує інструмент РНБО
Усі новини...