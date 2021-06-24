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В Афганистане боевики выпустили ракету по больнице — СМИ

Четверг, 24 июня 2021, 04:45

Боевики Талибана, как подозревается, выпустили ракету по больнице в провинции Кунар в Афганистане, вызвав пожар, уничтоживший вакцины против COVID-19 и полиомиелита.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя службы здравоохранения Кунар Азиза Сафаи и представителя Талибана Забихуллу Муджахида

Прямая речь Сафаи: "В результате пожара были уничтожены различные типы вакцины, в том числе дозы, предназначенные для борьбы с полиомиелитом и COVID-19".

Детали: Сообщений о жертвах не поступало.

Муджахид отрицал  ответственность за нападение на больницу в Кунар.

Как сообщается, бои между правительственными силами и талибами усилились в последние недели, боевики получают контроль над большей территорией, поскольку последние международные силы под руководством США выводят. Сейчас талибы контролируют 81 из 419 районных центров Афганистана, хотя 60% из них были захвачены группировкой боевиков в прошлом году.

Темы: Афганистан


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