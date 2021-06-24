За 30 років в ООН прогнозують більше хвороб та колапс екосистем — все через зміни клімату
Зміна клімату докорінно змінить життя на Землі в найближчі 30 років, навіть якщо люди зможуть зменшити викиди парникових газів, що викликають потепління планети.
Джерело: проект звіту Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) при ООН, отриманий AFP
Деталі: Як зазначається, "вимирання видів, більш широке поширення хвороб, нестерпна спека, колапс екосистем, міста, яким загрожує підвищення рівня моря - ці та інші руйнівні кліматичні впливу прискорюються і неминуче стануть болісно очевидними до того, як дитині, народженій сьогодні, виповниться 30 років".
Зазначається, що документ, покликаний вплинути на важливі політичні рішення, не планується випустити до лютого 2022 року – як повідомляється, це занадто пізно для вирішальних самітів ООН в цьому році з клімату, біорізноманіття та продовольчих систем.
У проекті звіту є як мінімум чотири основні висновки, які навряд чи будуть змінені до його випуску.
- За потепління на 1,1 градуса за Цельсієм клімат вже змінюється. Тривале потепління навіть вище 1,5 градуса за Цельсієм може призвести до "прогресивно серйозних, століттями і, в деяких випадках, незворотних наслідків". Деякі організми не зможуть адаптуватися – як, наприклад, коралові рифи. Десять років тому вчені вважали, що обмеження глобального потепління 2 градусами Цельсія вище рівня середини XIX століття буде достатнім. Ця мета закріплена в Паризькій кліматичній угоді 2015 року. Судячи з поточних тенденцій, у найкращому разі світ наближається до 3 градусів Цельсія.
- Світ повинен визнати цю реальність і підготуватися до атаки, адже поточний рівень адаптації буде недостатнім для реагування на майбутні кліматичні ризики. До 2050 року з великою ймовірністю зіштовхнуться з хронічним голодом ще десятки млн людей, а ще 130 млн можуть опинитися в крайній бідності протягом десятиліття, якщо нерівність поглиблюватиметься. У 2050 році в прибережних містах, що знаходяться на "передовій" кліматичної кризи, сотні млн людей опиняться під загрозою повеней і все більш частих штормових нагонов, які стануть ще більш небезпечними через підвищення рівня моря. Ще близько 350 млн людей, що живуть в міських районах, зіткнуться з нестачею води через сильну посуху при потеплінні на 1,5 градуса Цельсія - або 410 млн при 2 градусах Цельсія. Ці додаткові півградуса також означають, що ще 420 млн осіб зазнають екстремальних і потенційно небезпечних теплових хвиль.
- У звіті описується небезпека складних і каскадних впливів, а також порогові значення точки неповернення в кліматичній системі, відомі як переломні моменти, які вчені тільки почали вимірювати і розуміти. Недавні дослідження показали, що потепління на 2 градуси за Цельсієм може підштовхнути танення крижаних щитів на вершині Гренландії і Західної Антарктики - при наявності криги, достатньої для підйому океанів на 13 метрів - за точку неповернення. Інші переломні моменти можуть призвести до трансформації басейну Амазонки з тропічних лісів в савану та вічної мерзлоти Сибіру, що сприятиме подальшому потеплінню. У найближчому майбутньому деякі регіони - східна Бразилія, Південно-Східна Азія, Середземномор'я, центральний Китай - і берегові лінії майже всюди можуть постраждати відразу від декількох кліматичних лих: посухи, хвиль тепла, циклонів, лісових пожеж, повеней.
- Водночас, за IPCC, багато чого можна зробити, щоб уникнути найгірших сценаріїв і підготуватися до ударів, які вже неможливо запобігти. Зокрема, збереження і відновлення так званих екосистем блакитного вуглецю - наприклад, ламінарії і мангрових лісів - збільшують запаси вуглецю. Перехід на більш рослинну дієту також може скоротити викиди, пов'язані з харчовими продуктами, на 70% до 2050 року. Зазначається, що потрібні трансформаційні зміни, що впливають на процеси і поведінку на всіх рівнях: окремої людини, спільноти, бізнесу, інститутів і урядів.
Нагадаємо: Раніше в ООН прогнозували, що є 40% імовірності, що в найближчі п'ять років у світі стане так спекотно, що він тимчасово перевищить температурну межу, встановлену Паризькою кліматичною угодою.