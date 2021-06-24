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За 30 років в ООН прогнозують більше хвороб та колапс екосистем — все через зміни клімату

Четвер, 24 червня 2021, 05:30
За 30 років в ООН прогнозують більше хвороб та колапс екосистем — все через зміни клімату

Зміна клімату докорінно змінить життя на Землі в найближчі 30 років, навіть якщо люди зможуть зменшити викиди парникових газів, що викликають потепління планети.

Джерело: проект звіту Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) при ООН, отриманий AFP

Деталі: Як зазначається, "вимирання видів, більш широке поширення хвороб, нестерпна спека, колапс екосистем, міста, яким загрожує підвищення рівня моря - ці та інші руйнівні кліматичні впливу прискорюються і неминуче стануть болісно очевидними до того, як дитині, народженій сьогодні, виповниться 30 років".

Зазначається, що документ, покликаний вплинути на важливі політичні рішення, не планується випустити до лютого 2022 року – як повідомляється, це занадто пізно для вирішальних самітів ООН в цьому році з клімату, біорізноманіття та продовольчих систем.

У проекті звіту є як мінімум чотири основні висновки, які навряд чи будуть змінені до його випуску.

  1. За потепління на 1,1 градуса за Цельсієм клімат вже змінюється. Тривале потепління навіть вище 1,5 градуса за Цельсієм може призвести до "прогресивно серйозних, століттями і, в деяких випадках, незворотних наслідків". Деякі організми не зможуть адаптуватися – як, наприклад, коралові рифи. Десять років тому вчені вважали, що обмеження глобального потепління 2 градусами Цельсія вище рівня середини XIX століття буде достатнім. Ця мета закріплена в Паризькій кліматичній угоді 2015 року. Судячи з поточних тенденцій, у найкращому разі світ наближається до 3 градусів Цельсія.
  2. Світ повинен визнати цю реальність і підготуватися до атаки, адже поточний рівень адаптації буде недостатнім для реагування на майбутні кліматичні ризики. До 2050 року з великою ймовірністю зіштовхнуться з хронічним голодом ще десятки млн людей, а ще 130 млн можуть опинитися в крайній бідності протягом десятиліття, якщо нерівність поглиблюватиметься. У 2050 році в прибережних містах, що знаходяться на "передовій" кліматичної кризи, сотні млн людей опиняться під загрозою повеней і все більш частих штормових нагонов, які стануть ще більш небезпечними через підвищення рівня моря. Ще близько 350 млн людей, що живуть в міських районах, зіткнуться з нестачею води через сильну посуху при потеплінні на 1,5 градуса Цельсія - або 410 млн при 2 градусах Цельсія. Ці додаткові півградуса також означають, що ще 420 млн осіб зазнають екстремальних і потенційно небезпечних теплових хвиль.
  3. У звіті описується небезпека складних і каскадних впливів, а також порогові значення точки неповернення в кліматичній системі, відомі як переломні моменти, які вчені тільки почали вимірювати і розуміти. Недавні дослідження показали, що потепління на 2 градуси за Цельсієм може підштовхнути танення крижаних щитів на вершині Гренландії і Західної Антарктики - при наявності криги, достатньої для підйому океанів на 13 метрів - за точку неповернення. Інші переломні моменти можуть призвести до трансформації басейну Амазонки з тропічних лісів в савану та вічної мерзлоти Сибіру, ​​що сприятиме подальшому потеплінню. У найближчому майбутньому деякі регіони - східна Бразилія, Південно-Східна Азія, Середземномор'я, центральний Китай - і берегові лінії майже всюди можуть постраждати відразу від декількох кліматичних лих: посухи, хвиль тепла, циклонів, лісових пожеж, повеней.
  4. Водночас, за IPCC, багато чого можна зробити, щоб уникнути найгірших сценаріїв і підготуватися до ударів, які вже неможливо запобігти. Зокрема, збереження і відновлення так званих екосистем блакитного вуглецю - наприклад, ламінарії і мангрових лісів - збільшують запаси вуглецю. Перехід на більш рослинну дієту також може скоротити викиди, пов'язані з харчовими продуктами, на 70% до 2050 року. Зазначається, що потрібні трансформаційні зміни, що впливають на процеси і поведінку на всіх рівнях: окремої людини, спільноти, бізнесу, інститутів і урядів.

Нагадаємо: Раніше в ООН прогнозували, що є 40% імовірності, що в найближчі п'ять років у світі стане так спекотно, що він тимчасово перевищить температурну межу, встановлену  Паризькою кліматичною угодою.

"Українська правда" у Threads

Теми: екологія
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