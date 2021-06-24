За 30 лет в ООН прогнозируют больше болезней и коллапс экосистем — все из-за изменений климата
Изменение климата в корне изменит жизнь на Земле в ближайшие 30 лет, даже если люди смогут уменьшить выбросы парниковых газов, вызывающих потепление планеты.
Источник: проект отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) при ООН, полученный AFP
Детали: Как отмечается, "вымирание видов, более широкое распространение болезней, невыносимая жара, коллапс экосистем, города, которым угрожает повышение уровня моря - эти и другие разрушительные климатические воздействия ускоряются и неизбежно станут болезненно очевидными до того, как ребенку, рожденному сегодня, исполнится 30 лет".
Отмечается, что документ, призванный повлиять на важные политические решения, не планируется выпустить в феврале 2022 года - как сообщается, это слишком поздно для решающих саммитов ООН в этом году по климату, биоразнообразию и продовольственных системах.
В проекте отчета есть как минимум четыре основных вывода, которые вряд ли будут изменены до его выпуска.
- При потеплении на 1,1 градуса по Цельсию климат уже меняется. Длительное потепление даже выше 1,5 градуса по Цельсию может привести к "прогрессивно серьезным, веками и, в некоторых случаях, необратимым последствиям". Некоторые организмы не смогут адаптироваться - как, например, коралловые рифы. Десять лет назад ученые считали, что ограничение глобального потепления 2 градусами Цельсия выше уровня середины XIX века будет достаточным. Эта цель закреплена в Парижском климатическом соглашении 2015 года. Судя по текущим тенденциям, в лучшем случае мир приближается к 3 градусам Цельсия.
- Мир должен признать эту реальность и подготовиться к атаке, ведь текущий уровень адаптации будет недостаточным для реагирования на будущие климатические риски. К 2050 году с большой вероятностью столкнутся с хроническим голодом еще десятки миллионов человек, а еще 130 млн могут оказаться в крайней бедности в течение десятилетия, если неравенство будет усугубляться. В 2050 году в прибрежных городах, находящихся на "передовой" климатического кризиса, сотни миллионов человек окажутся под угрозой наводнений и все более частых штормовых нагонов, которые станут еще более опасными из-за повышения уровня моря. Еще около 350 млн человек, живущих в городских районах, столкнутся с нехваткой воды из-за сильной засухи при потеплении на 1,5 градуса Цельсия - или 410 млн при 2 градусах Цельсия. Эти дополнительные полградуса также означают, что еще 420 млн человек испытают экстремальные и потенциально опасные тепловые волны.
- В отчете описывается опасность сложных и каскадных воздействий, а также пороговые значения точки невозврата в климатической системе, известные как переломные моменты, которые ученые только начали измерять и понимать. Недавние исследования показали, что потепление на 2 градуса по Цельсию может подтолкнуть таяние ледяных щитов на вершине Гренландии и Западной Антарктики - при наличии льда, достаточного для подъема океанов на 13 метров - за точку невозврата. Другие переломные моменты могут привести к трансформации бассейна Амазонки из тропических лесов в саванну и вечной мерзлоты Сибири, что будет способствовать дальнейшему потеплению. В ближайшем будущем некоторые регионы - восточная Бразилия, Юго-Восточная Азия, Средиземноморье, центральный Китай - и береговые линии почти везде могут пострадать сразу от нескольких климатических бедствий: засухи, волн тепла, циклонов, лесных пожаров, наводнений.
- В то же время, по IPCC, многое можно сделать, чтобы избежать худших сценариев и подготовиться к ударам, которые уже невозможно предотвратить. В частности, сохранение и восстановление так называемых экосистем голубого углерода - например, ламинарии и мангровых лесов - увеличивают запасы углерода. Переход на более растительную диету может сократить выбросы, связанные с пищевыми продуктами, на 70% к 2050 году. Отмечается, что нужны трансформационные изменения, влияющие на процессы и поведение на всех уровнях: отдельного человека, общества, бизнеса, институтов и правительств.
Напомним: Ранее в ООН прогнозировали, что есть 40% вероятности, что в ближайшие пять лет в мире станет так жарко, что он временно превысит температурную границу, установленную Парижским климатическим соглашением.