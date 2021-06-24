За 30 лет в ООН прогнозируют больше болезней и коллапс экосистем — все из-за изменений климата

Изменение климата в корне изменит жизнь на Земле в ближайшие 30 лет, даже если люди смогут уменьшить выбросы парниковых газов, вызывающих потепление планеты.

Источник: проект отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) при ООН, полученный AFP

Детали: Как отмечается, "вымирание видов, более широкое распространение болезней, невыносимая жара, коллапс экосистем, города, которым угрожает повышение уровня моря - эти и другие разрушительные климатические воздействия ускоряются и неизбежно станут болезненно очевидными до того, как ребенку, рожденному сегодня, исполнится 30 лет".

Отмечается, что документ, призванный повлиять на важные политические решения, не планируется выпустить в феврале 2022 года - как сообщается, это слишком поздно для решающих саммитов ООН в этом году по климату, биоразнообразию и продовольственных системах.

В проекте отчета есть как минимум четыре основных вывода, которые вряд ли будут изменены до его выпуска.

При потеплении на 1,1 градуса по Цельсию климат уже меняется. Длительное потепление даже выше 1,5 градуса по Цельсию может привести к "прогрессивно серьезным, веками и, в некоторых случаях, необратимым последствиям". Некоторые организмы не смогут адаптироваться - как, например, коралловые рифы. Десять лет назад ученые считали, что ограничение глобального потепления 2 градусами Цельсия выше уровня середины XIX века будет достаточным. Эта цель закреплена в Парижском климатическом соглашении 2015 года. Судя по текущим тенденциям, в лучшем случае мир приближается к 3 градусам Цельсия. Мир должен признать эту реальность и подготовиться к атаке, ведь текущий уровень адаптации будет недостаточным для реагирования на будущие климатические риски. К 2050 году с большой вероятностью столкнутся с хроническим голодом еще десятки миллионов человек, а еще 130 млн могут оказаться в крайней бедности в течение десятилетия, если неравенство будет усугубляться. В 2050 году в прибрежных городах, находящихся на "передовой" климатического кризиса, сотни миллионов человек окажутся под угрозой наводнений и все более частых штормовых нагонов, которые станут еще более опасными из-за повышения уровня моря. Еще около 350 млн человек, живущих в городских районах, столкнутся с нехваткой воды из-за сильной засухи при потеплении на 1,5 градуса Цельсия - или 410 млн при 2 градусах Цельсия. Эти дополнительные полградуса также означают, что еще 420 млн человек испытают экстремальные и потенциально опасные тепловые волны. В отчете описывается опасность сложных и каскадных воздействий, а также пороговые значения точки невозврата в климатической системе, известные как переломные моменты, которые ученые только начали измерять и понимать. Недавние исследования показали, что потепление на 2 градуса по Цельсию может подтолкнуть таяние ледяных щитов на вершине Гренландии и Западной Антарктики - при наличии льда, достаточного для подъема океанов на 13 метров - за точку невозврата. Другие переломные моменты могут привести к трансформации бассейна Амазонки из тропических лесов в саванну и вечной мерзлоты Сибири, что будет способствовать дальнейшему потеплению. В ближайшем будущем некоторые регионы - восточная Бразилия, Юго-Восточная Азия, Средиземноморье, центральный Китай - и береговые линии почти везде могут пострадать сразу от нескольких климатических бедствий: засухи, волн тепла, циклонов, лесных пожаров, наводнений. В то же время, по IPCC, многое можно сделать, чтобы избежать худших сценариев и подготовиться к ударам, которые уже невозможно предотвратить. В частности, сохранение и восстановление так называемых экосистем голубого углерода - например, ламинарии и мангровых лесов - увеличивают запасы углерода. Переход на более растительную диету может сократить выбросы, связанные с пищевыми продуктами, на 70% к 2050 году. Отмечается, что нужны трансформационные изменения, влияющие на процессы и поведение на всех уровнях: отдельного человека, общества, бизнеса, институтов и правительств.

Напомним: Ранее в ООН прогнозировали, что есть 40% вероятности, что в ближайшие пять лет в мире станет так жарко, что он временно превысит температурную границу, установленную Парижским климатическим соглашением.