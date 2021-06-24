Засновники криптобіржі в ПАР зникли разом з біткоїнами на 3 мільярди доларів

Брати з Південної Африки, засновники південноафриканської криптобіржі Africrypt – Амір та Раїс Каджі – зникли разом з біткоїнами вартістю 3,6 мільярда доларів.

Джерело: Bloomberg, Forbes

Деталі: Перші ознаки проблеми з'явилися в квітні, коли біткоїн злетів до рекордного рівня. Амір Каджі - старший брат та головний операційний директор Africrypt - повідомив клієнтам, що компанія стала жертвою зламу. Він попросив їх не повідомляти про інцидент юристам і владі, бо це сповільнить процес відновлення відсутніх коштів. Скептично налаштовані інвестори зв'язалися з юридичною фірмою Hanekom Attorneys.

Hanekom Attorneys наразі розслідує ситуацію. Поки що їм не вдалося встановити місцезнаходження засновників Africrypt, і вони повідомили південноафриканський підрозділ з розслідування пріоритетних злочинів The Hawks. Криптобіржі по всьому світу також були попереджені про передбачувану крадіжку на випадок, якщо брати спробують конвертувати монети. Окрема група інвесторів приступила до ліквідації компанії.

Розслідування засвідчило, що кошти Africrypt були переведені з її південноафриканських рахунків і клієнтських гаманців, а монети пройшли через міксер (сервіс анонімізації), щоб їх неможливо було відстежити.

Зазначається, що після різкого зростання вартості біткоїнів в минулому році зникнення близько 69 тисяч монет - вартістю понад 4 мільярди доларів на квітневому піку - стане найбільшою доларовою втратою в історії шахрайства з криптовалютою.