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Учредители криптобиржи в ЮАР исчезли вместе с биткоинами на 3 миллиарда долларов

Четверг, 24 июня 2021, 07:37
Учредители криптобиржи в ЮАР исчезли вместе с биткоинами на 3 миллиарда долларов

Братья из Южной Африки, основатели южноафриканской криптобиржи Africrypt - Амир и Раис Каджи - исчезли вместе с биткоинами стоимостью 3,6 миллиарда долларов.

Источник: Bloomberg, Forbes

Детали: Первые признаки проблемы появились в апреле, когда биткоин взлетел до рекордного уровня. Амир Каджи - старший брат и главный операционный директор Africrypt - сообщил клиентам, что компания стала жертвой взлома. Он попросил их не сообщать об инциденте юристам и властям, потому что это замедлит процесс восстановления недостающих средств. Скептически настроенные инвесторы связались с юридической фирмой Hanekom Attorneys.

Hanekom Attorneys сейчас расследует ситуацию. Пока им не удалось установить местонахождение основателей Africrypt, и они уведомили южноафриканское подразделение по расследованию приоритетных преступлений The Hawks. Криптобиржи по всему миру также были предупреждены о предполагаемой краже на случай, если братья попытаются конвертировать монеты. Отдельная группа инвесторов приступила к ликвидации компании.

Расследование показало, что средства Africrypt были переведены с ее южноафриканских счетов и клиентских кошельков, а монеты прошли через миксер (сервис анонимизации), чтобы их невозможно было отследить.

Отмечается, что после резкого роста стоимости биткоинив в прошлом году исчезновение около 69 тысяч монет - стоимостью более 4 миллиардов долларов в апрельском пике - станет крупнейшей долларовой потерей в истории мошенничества с криптовалютой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: биткоинкриптовалюта
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