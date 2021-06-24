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Менше тисячі випадків COVID в Україні за добу, ледь не чверть – у Києві

Четвер, 24 червня 2021, 08:21
Менше тисячі випадків COVID в Україні за добу, ледь не чверть – у Києві

За добу 23 червня в Україні зафіксували 937 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 58, госпіталізували 559 осіб, одужала 2 471 особа.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше підтверджених випадків захворювання у цю середу зареєстрували в м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях. 

Серед нових хворих 33 дитини та 24 медпрацівники.

За добу протестовано: методом ПЛР – 22 496 осіб, методом ІФА – 11 418 осіб,  експрес-тестами – 20 429 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 231 914 осіб, із них одужали 2 157 732 особи, померла 52 181 людина.

"Українська правда" в Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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