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Меньше тысячи случаев COVID в Украине за сутки, едва ли не четверть – в Киеве

Четверг, 24 июня 2021, 08:21

За сутки 23 июня в Украине зафиксировали 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, летальных случаев – 58, госпитализировали 559 человек, выздоровел 2 471 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Больше всего подтвержденных случаев заболевания в эту среду зарегистрировали в г. Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

Среди новых больных 33 ребенка и 24 медработника.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 22 496 человек, методом ИФА – 11 418 человек, экспресс-тестами – 20 429 человек.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 231 914 человек, из них выздоровели 2 157 732 человека, умер 52 181 человек.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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