На сході 22 порушення “тиші” за добу, біля Авдіївки і Пісків – провокації безпілотниками

23 червня у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню і спробу провокації за допомогою безпілотника, з опівночі до 7-ї ранку 24 червня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Деталі: Протягом минулої доби, 23 червня, в районі проведення ООС зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Майорська противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Біля Південного російські найманці обстрілювали позиції Об’єднаних сил із мінометів 120-го калібру.

У районі Мар’їнки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Старогнатівки російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українські війська з артилерійських систем 122-го калібру та 82 мм. мінометів.

Біля населеного пункту Новгородське ворожі війська застосовували міномети 82-го калібру.

В районі Авдіївки російські окупанти 4 рази обстрілювали українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів російські збройні формування двічі обстрілювали військових Об’єднаних сил біля Луганського.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог двічі здійснював обстріли наших позицій з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У бік Новоолександрівки російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новотошківського українські позиції окупанти обстрілювали зі стрілецької зброї, а біля Золотого-4 – з ручних протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Широкине ворог обстрілював позиції українських сил з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, переобладнаних під постріл міною 82 мм.

Окрім того, поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу "Mavic", який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів. Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено.

Неподалік населеного пункту Піски зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку 24 червня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Новгордське ворог відкрив вогонь із мінометів 82-го калібру.

Неподалік Південного бойовики двічі обстріляли українських військових з мінометів 120-го калібру.

У районі селища Шуми окупанти застосували 120-мм міномети.

На обстріли противника протягом минулої та поточної доби українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед військових Об’єднаних сил немає.