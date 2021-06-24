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У Київ знову не пускають вантажівки: спека

Четвер, 24 червня 2021, 10:23
У Київ знову не пускають вантажівки: спека

24 червня в’їзд вантажівок у столицю Київ обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С. 

Джерело: Патрульна поліція Києва

Деталі: 24 червня з 10:00 діють обмеження на в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. 

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 22:00).

Цьому передувало: З 1 червня в Україні почала діяти тимчасова заборона на проїзд вантажних автомобілів дорогами державного значення при температурі +28˚С.

Обмеження вже вступало в силу 20 червня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київдорогипогода
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