Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киев снова не пускают грузовики: жара

Четверг, 24 июня 2021, 10:23
В Киев снова не пускают грузовики: жара

24 июня въезд грузовиков в столицу Киев ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С.

Источник: Патрульная полиция Киева

Детали: 24 июня с 10:00 действуют ограничения на въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00).

Этому предшествовало: С 1 июня в Украине начал действовать временный запрет на проезд грузовых автомобилей по дорогам государственного значения при температуре +28˚С.

Ограничение уже вступало в силу 20 июня.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевдорогипогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Киев
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: