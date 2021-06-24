В Киев снова не пускают грузовики: жара
Четверг, 24 июня 2021, 10:23
24 июня въезд грузовиков в столицу Киев ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С.
Источник: Патрульная полиция Киева
Детали: 24 июня с 10:00 действуют ограничения на въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00).
Этому предшествовало: С 1 июня в Украине начал действовать временный запрет на проезд грузовых автомобилей по дорогам государственного значения при температуре +28˚С.
Ограничение уже вступало в силу 20 июня.