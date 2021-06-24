В Киев снова не пускают грузовики: жара

24 июня въезд грузовиков в столицу Киев ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С.

Источник: Патрульная полиция Киева

Детали: 24 июня с 10:00 действуют ограничения на въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00).

Этому предшествовало: С 1 июня в Украине начал действовать временный запрет на проезд грузовых автомобилей по дорогам государственного значения при температуре +28˚С.

Ограничение уже вступало в силу 20 июня.